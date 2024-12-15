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عبدالله بن زايد يبحث التطورات في سوريا مع وزراء خارجية الكويت وعمان والمغرب

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الأوضاع في سوريا خلال اتصالات هاتفية متعاقبة مع نظرائه من الكويت وعمان والمغرب، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة أنّ الشيخ عبدالله بحث مع وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا “تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة”.

وتطرق الوزيران إلى “أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة شعبها”.

وفي اتصال ثان، ناقش الشيخ عبدالله مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي “مجمل الأوضاع في المنطقة، ومنها التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة”.

وناقش الجانبان “أهمية تعزيز الجهود العربية والإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وتلبية تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار”.

وفي اتصال ثالث، ناقش وزير الخارجية الإماراتي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة “مجمل التطورات في المنطقة ومنها الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة”، على ما ذكرت الوكالة الرسمية.

هت/ود

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