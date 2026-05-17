عبدالله بن زايد يدين الهجوم قرب محطة للطاقة النووية في أبوظبي

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الهجوم بمسيّرة الذي أسفر عن حريق قرب محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي.

ودان بن زايد بشدة في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأحد “الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة… جراء استهداف بطائرة مسيرة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية”.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إنّ المسيّرة كانت واحدة من ثلاث “دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية”.

وأكّد بن زايد أن “استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، وشدّد على “حق دولة الإمارات الكامل في الرد على هذه الاعتداءات الإرهابية”.

وأعرب غروسي عن “قلقه الكبير” بعد الضربة. وقال إن “أي نشاط عسكري يهدد السلامة النووية غير مقبول”، مشيرا إلى أن الإمارات أبلغته بأن “مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية لا تزال طبيعية، ولم تُسجل أي إصابات”.

م ل/كام

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

