عبدالله بن زايد يستقبل نظيره المالديفي ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الشؤون الخارجية في جمهورية المالديف عبدالله خليل وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون وسبل تنميتها، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وذكرت الوكالة مساء الإثنين أنّ “اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون وسبل تنميتها في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والمناخ”.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد بزيارة نظيره المالديفي مؤكدا “حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية المالديف بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما”.
كما بحث الوزيران “عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.