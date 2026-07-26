عبدالله بن زايد يهنّئ وزيرة خارجية كندا بإنجاز بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

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هنّأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند بالتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين خلال اتصال هاتفي، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وأكّد الوزير الإماراتي أن هذه الخطوة تجسد “متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية”، بحسب ما نقلت “وام”.

وشدد على أن الاتفاقية تشكل “خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين”، مشيرا إلى أن “إنجازها خلال وقت قياسي يعكس الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين لتعميق أوجه التعاون الثنائي”.

م ل/لين