عبد الرحمن السيد المعارِض لدعم إسرائيل مرشح الديموقراطيين لمجلس الشيوخ عن ميشيغن

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فاز المرشح المعارِض لدعم الولايات المتحدة إسرائيل عبد الرحمن السيد الأربعاء بانتخابات الحزب الديموقراطي التمهيدية في ولاية ميشيغن لاختيار مرشحه لمقعدها في مجلس الشيوخ، بحسب إحصاءات وسائل الإعلام الأميركية.

وأفادتا محطتا “إن بي سي” و”سي إن إن” أن الطبيب البالغ 41 عاما والمحسوب على الجناح التقدمي في الحزب الديموقراطي تَفوّقَ على مرشحة الجناح الوسطي هايلي ستيفنز المدعومة من قيادات الحزب الذي تُعَدّ هذه الانتخابات التمهيدية اختبارا لمستقبله.

ويواجه عبد الرحمن السيد في تشرين الثاني/نوفمبر الجمهوري مايك روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب، على مقعد مجلس الشيوخ الذي كان يشغله ديموقراطي، في هذه الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة.

ويأمل الديموقراطيون في استعادة الغالبية في مجلس الشيوخ، لكنّ نجاحهم في ذلك رهن احتفاظهم بمقعدهم في ميشيغن، الولاية التي فاز بها دونالد ترامب عام 2024.

وسخر ترامب بعد إعلان النتائج من فوز من وصفه بـ”الشيوعي”، معتبرا أنّ ذلك “خبر ممتاز للجمهوريين”.

أما عبد الرحمن السيد، فسارع بعد فوزه إلى التشديد على ضرورة “إعادة توحيد صفوف” المعسكر الديموقراطي “أيا كانت درجة الخلافات” فيه.

ويؤكد فوز عبد الرحمن السيد الذي يحظى بدعم شخصيات ديموقراطية تقدمية كبيرني ساندرز وألكزاندريا أوكاسيو-كورتيز القدرة المتنامية للجناح اليساري للحزب بعدما سبق أن حقق انتصارات أخيرا في نيويورك وكولورادو.

وخاض السيد حملته ضد نفوذ كبار المانحين والمنظمات المؤيدة لإسرائيل في السياسة الأميركية، وكانت مسألة الدعم الأميركي لإسرائيل من أبرز الموضوعات التي تمحورت عليها حملته ومواجهته مع منافسته هايلي ستيفنز، إذ تضم ولاية ميشيغن جالية عربية كبيرة.

ففيما أيدت ستيفنز استمرار المساعدات لإسرائيل الحليفة للولايات المتحدة رافضة اتهام الدولة العبرية بالإبادة الجماعية في غزة، دعا السيد إلى وقف هذه المساعدات.

كذلك حمل السيد على نفوذ منظمة “أيباك” التي تموّل مرشحين ديمقراطيين وجمهوريين مؤيدين لإسرائيل، مشددا على رفضه وجود إسرائيل كدولة مخصَّصة حصرا لليهود. وأنفقت “أيباك” أكثر من 30 مليون دولار على حملة هايلي ستيفنز،

ستر-رلي/ب ح/ع ش