عدد القتلى بنيران إسرائيل في غزة منذ الهدنة يتخطى الألف

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القاهرة 18 يونيو حزيران (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية في القطاع تجاوز الألف منذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، إذ أفادت تقارير بسقوط ما لا يقل عن أربعة قتلى جراء أحدث الضربات.

وقال مسعفون إن إسرائيل قصفت سيارة على طريق عمر المختار الرئيسي في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، في وقت تستمر فيه أعمال العنف رغم الجهود الجديدة التي يبذلها الوسطاء للتوصل إلى هدنة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، أفاد مسعفون بأن القوات الإسرائيلية العاملة قرب وسط غزة قتلت شخصا. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الواقعة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ التوصل للهدنة التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر تشرين الأول 2025 بلغ 1008، بما في ذلك الواقعة الأحدث.

وتقول إسرائيل إن أربعة من جنودها قتلوا على أيدي مسلحين خلال تلك الفترة.

وتقول أيضا إن غاراتها تهدف إلى إحباط هجمات وشيكة من حماس ومسلحين آخرين. ونادرا ما تكشف حماس عن معلومات بشأن مقتل مقاتليها.

ويسود الجمود بين إسرائيل وحماس بشأن المضي قدما نحو المرحلة التالية من خطة ترامب لغزة التي تتضمن نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وأفاد مصدران مقربان من المحادثات بأن نيكولاي ملادينوف مبعوث مجلس السلام الذي شكله ترامب بشأن غزة أجرى محادثات هذا الأسبوع في القاهرة مع وسطاء من مصر وقطر وتركيا بعد أن قدمت حماس وفصائل فلسطينية أخرى ردها على ما أطلق عليها خارطة الطريق التي طرحها.

وأبلغ المصدران رويترز بأن ملادينوف سلم حماس والفصائل أمس الأربعاء نسخة منقحة من خارطة الطريق تعالج بعض مخاوف الفصائل مع الحفاظ على “الخطوط الحمراء الأساسية” لخطة ترامب. ولم يذكر المصدران مزيدا من التفاصيل.

وأكد مسؤول في حماس لرويترز أن الوثيقة قيد الدراسة.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من 60 بالمئة من أراضي غزة، إذ أمرت السكان بالخروج ودمرت المباني المتبقية.

ويعيش الآن ما يقرب من جميع السكان البالغ عددهم مليوني نسمة، ومعظمهم نزحوا عدة مرات، في شريط ضيق من الأرض على الساحل، غالبا في خيام مؤقتة أو مبان متضررة، تحت إدارة حماس.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد محمود سلامة وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج ومعاذ عبدالعزيز)