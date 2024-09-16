عدد المسنين في اليابان يسجل مستوى قياسيا جديدا

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يبلغ حوالى 36,25 مليون ياباني 65 عاما أو أكثر في عام 2024، ما يمثل 29,3% من السكان، وهو مستوى قياسي جديد، وفق بيانات أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وقالت الوزارة الأحد إنه بهذه النسبة، تتصدر اليابان قائمة تضم 200 دولة ومنطقة، تليها جزيرة المارتينيك الفرنسية (25,3% من السكان)، وبورتوريكو (24,7%) وإيطاليا (24,6%).

وفي عام 2023، انخفض عدد سكان اليابان بمقدار 595 ألف نسمة مقارنة بعام 2022، وبات يبلغ 124 مليونا، وفقا للأرقام الجديدة.

وللأزمة السكانية تبعات كبيرة، إذ إن الزيادة في عدد كبار السن تؤدي إلى زيادة التكاليف الطبية والاجتماعية بالإضافة إلى انخفاض عدد أفراد القوى العاملة.

وسجلت اليابان رقما قياسيا آخر تمثّل في أن 9,14 ملايين شخص من كبار السن كانوا يعملون في عام 2023، أي 13,5% من إجمالي افراد هذه الفئة. ويشكّل هؤلاء واحدا من كل سبعة أشخاص من بين السكان النشطين.

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