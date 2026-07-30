عدد سكان دبي بلغ 4,5 مليون نسمة بنهاية 2025 بنمو قدره 7,5%

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بلغ عدد سكان إمارة دبي 4 ملايين و580 ألف نسمة بنهاية العام 2025، في زيادة بنحو 332 ألف نسمة مقارنة بنهاية 2024، وبنمو قدره 7,5%، وفق ما أعلنت الخميس دبي الرقمية عبر مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء يونس آل ناصر إن هذا النمو كان “مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5,4% في عام 2025 مقارنة بعام 2024”.

وأشار أيضا إلى السياحة، قائلا “استقبلت دبي 19,6 مليون سائح دولي في عام 2025 وبزيادة قدرها 5,0% مقارنة بعام 2024”.

وأضاف أن متوسط عدد المتواجدين في دبي خلال ساعات الذروة نهارا بلغ 6 ملايين و392 ألف فرد، وفق أرقام 2025. ويعزى ذلك إلى وجود نحو مليون و812 ألف فرد في الإمارة بشكل مؤقت، غالبيتهم لغايات العمل أو السياحة، إضافة إلى الطلبة وزوار مراكز التسوق.

م ل/