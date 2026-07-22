عدد قتلى عاصفة عنيفة في تشيلي ارتفع إلى 13

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ارتفع عدد قتلى عاصفة عنيفة تضرب تشيلي إلى 13 على الأقل وفقا لحصيلة جديدة أعلنتها الحكومة الثلاثاء، فيما لا يزال أكثر من 60 ألف شخص معزولين بسبب انقطاع الطرق.

وتضرب العاصفة التي بدأت في 15 تموز/يوليو، خصوصا منطقتي كوكيمبو وأتاكاما الشماليتين اللتين نادرا ما تشهدان أمطارا غزيرة.

وقالت مديرة الهيئة الوطنية للطوارئ (سينابريد) أليسيا سيبرايان للصحافيين “أحصينا 13 قتيلا، وثمة سبعة مفقودين”.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى عشرة قتلى و100 ألف شخص معزولين.

وتسببت العاصفة العنيفة بتدمير أو تضرر نحو 2800 مسكن، وتشريد قرابة 2200 شخص، وعزل أكثر من 60 ألفا، إذ تحول فيضانات الأنهار دون الوصول إلى عدد من القرى.

وأعلن وزير الداخلية كلاوديو ألفارادو أن الأمطار “ستبدأ بالانحسار” في الساعات المقبلة.

وأعلن الرئيس التشيلي خوسيه أنطونيو كاست الاثنين حال الكارثة في جزء من المناطق الشمالية، ما يجيز نشر الجيش وتقييد حركة التنقل وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية.

وينبّه العلماء إلى أنّ حدّة الظواهر المناخية ووتيرتها على مستوى العالم سيزدادان مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري.

أسل/ب ح