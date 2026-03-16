عراقجي: آخر اتصال لي مع ويتكوف كان قبل الهجوم الأمريكي على إيران

16 مارس آذَار (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين إن آخر اتصال له مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف كان قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، نافيا بذلك تقريرا إعلاميا سابقا أفاد بإعادة تفعيل قناة اتصال مباشرة بين الرجلين في الأيام الأخيرة.

وكتب وزير الخارجية الإيراني على منصة إكس “كان آخر اتصال لي مع السيد ويتكوف قبل قرار الجهة التي يعمل بها إنهاء الدبلوماسية عبر شن هجوم عسكري غير شرعي آخر على إيران”.

وأضاف “أي ادعاء بخلاف ذلك يهدف فقط على ما يبدو إلى تضليل تجار النفط والرأي العام”.

وأفاد موقع أكسيوس بإعادة تفعيل قناة اتصال مباشرة بين ويتكوف وعراقجي في الأيام الأخيرة. ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع على الأمر قولهما إن عراقجي أرسل رسائل نصية إلى ويتكوف.

وكانت منصة (دروب سايت نيوز) قد أفادت سابقا بأن ويتكوف أرسل رسائل إلى عراقجي. ونقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن عراقجي كان يتجاهل رسائل ويتكوف.

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في 28 فبراير شباط. وأسفرت الحرب عن مقتل العشرات في إيران، واغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وردت إيران بشن غارات على إسرائيل ودول الخليج التي تتواجد فيها قواعد أمريكية. وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط وزعزعة الأسواق العالمية.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية )