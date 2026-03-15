The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

عراقجي: إيران مستعدة للتحقيق في ضربات على أهداف مدنية بالمنطقة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 15 مارس آذار (رويترز) – نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استهداف بلاده لمناطق مدنية أو سكنية في دول بالشرق الأوسط، مضيفا أن طهران مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع جيرانها بالمنطقة لتحديد المسؤول عن تلك الضربات.

ودعت دول الخليج طهران إلى وقف هجماتها على أراضيها. وشهدت تلك الدول أضرارا لحقت بمنشآت للطاقة ومناطق سكنية فضلا عن استهداف القواعد الأمريكية بها.

ونقلت قناة عراقجي على تطبيق تيليجرام عنه قوله في مقابلة مع موقع العربي الجديد إن طهران على اتصال مع عواصم خليجية مختلفة وسترحب بأي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى وقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل كامل.

(تغطية صحفية جيداء طه – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

