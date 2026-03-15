عراقجي: إيران مستعدة للتحقيق في ضربات على أهداف مدنية بالمنطقة

دبي 15 مارس آذار (رويترز) – نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استهداف بلاده لمناطق مدنية أو سكنية في دول بالشرق الأوسط، مضيفا أن طهران مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع جيرانها بالمنطقة لتحديد المسؤول عن تلك الضربات.

ودعت دول الخليج طهران إلى وقف هجماتها على أراضيها. وشهدت تلك الدول أضرارا لحقت بمنشآت للطاقة ومناطق سكنية فضلا عن استهداف القواعد الأمريكية بها.

ونقلت قناة عراقجي على تطبيق تيليجرام عنه قوله في مقابلة مع موقع العربي الجديد إن طهران على اتصال مع عواصم خليجية مختلفة وسترحب بأي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى وقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل كامل.

(تغطية صحفية جيداء طه – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)