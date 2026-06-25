عراقجي: إيران وعُمان ستناقشان الترتيبات المستقبلية في مضيق هرمز

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

(لتصحيح خطأ إملائي في العنوان)

25 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس إن طهران وسلطنة عمان ستعقدان محادثات “لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز وخدمات الملاحة البحرية فيه” بعد صدور بيان مشترك في الآونة الأخيرة في مسقط.

وأضاف عراقجي في منشور على إكس أنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وأن البلدين عازمان على مواصلة المناقشان مع دول الجوار.

وقالت سلطنة عمان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ولوزراء دول خليج عربية في اجتماع اليوم الخميس إن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز لن تتضمن رسوم عبور.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )