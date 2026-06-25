The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

عراقجي: إيران وعُمان ستناقشان الترتيبات المستقبلية في مضيق هرمز

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(لتصحيح خطأ إملائي في العنوان)

25 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس إن طهران وسلطنة عمان ستعقدان محادثات “لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز وخدمات الملاحة البحرية فيه” بعد صدور بيان مشترك في الآونة الأخيرة في مسقط.

وأضاف عراقجي في منشور على إكس أنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وأن البلدين عازمان على مواصلة المناقشان مع دول الجوار.

وقالت سلطنة عمان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ولوزراء دول خليج عربية في اجتماع اليوم الخميس إن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز لن تتضمن رسوم عبور.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية