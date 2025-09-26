عراقجي: الترويكا الأوروبية وأمريكا تتحمل مسؤولية فشل الدبلوماسية في المحادثات النووية

reuters_tickers

1دقيقة

الأمم المتحدة (رويترز) – قالت إيران يوم الجمعة إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، والولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن “العواقب الوخيمة” لعدم تأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وفشل مسعى روسي صيني لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران يوم الجمعة في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة عضوا، وذلك بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار، مما فتح الباب أمام إعادة فرض العقوبات.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “بتجاهلهم للحقائق ونشرهم ادعاءات كاذبة وتحريفهم لبرنامج إيران السلمي وعرقلة الدبلوماسية، يمهدون الطريق بشكل نشط ومتعمد لتصعيد خطير”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)