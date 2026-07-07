عراقجي: التهديدات الأمريكية عائق أمام إبرام اتفاق نهائي

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دبي 7 يوليو تموز (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “بإنهاء المهمة” في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وكتب عراقجي في منشور على إكس “لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات. احترموا توقيعكم”.

وكان منشور عراقجي يشير إلى اتفاق مؤقت وقعته إيران والولايات المتحدة الشهر الماضي، والذي يدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما البعض.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)