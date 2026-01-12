The Swiss voice in the world since 1935
عراقجي: الوضع في إيران الآن تحت السيطرة الكاملة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

12 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين في تصريحات نقلت عنه عبر الترجمة للإنجليزية إن الموقف في إيران الآن “تحت السيطرة الكاملة” بعد نشوب أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات مطلع الأسبوع.

وأضاف عراقجي أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بالتدخل إذا ما تحولت الاحتجاجات إلى عنف شجع “الإرهابيين” على استهداف المتظاهرين وقوات الأمن لاستدعاء تدخل أجنبي في البلاد.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

