عراقجي: بحثت مع وزير خارجية عمان مضيق هرمز وإدارته مستقبلا

29 مايو أيار (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة إنه بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي مضيق هرمز وإدارته مستقبلا، وذلك في إطار مسؤولياتهما السيادية والقانون الدولي.

وأضاف عراقجي في منشور على إكس أنه عبر أيضا عن تضامن إيران مع عُمان في مواجهة أي تهديد.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حذر عُمان أمس الخميس من أن واشنطن ستستهدف “بقوة” أي جهة متورطة في تسهيل فرض رسوم عبور على مضيق هرمز.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)