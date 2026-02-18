عراقجي: طهران تعدّ مسودة إطار عمل لمباحثات مقبلة مع واشنطن

afp_tickers

2دقائق

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء إن طهران “تعد مسودة إطار عمل” لمحادثات مقبلة مع واشنطن، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد عراقجي خلال المكالمة مع رافايل غروسي “تركيز الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إعداد مسودة إطار عمل أولي ومتماسك لدفع المحادثات المستقبلية”.

يأتي ذلك غداة انتهاء جولة مفاوضات ثانية بين إيران والولايات المتحدة عقدت في مقر إقامة السفير العماني في جنيف.

وكان عراقجي أعلن الثلاثاء أن طهران اتفقت مع واشنطن على “مبادئ توجيهية” للتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة بينهما، لكن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس قال إن طهران لم تقبل بعد بجميع “الخطوط الحمر” التي طرحتها واشنطن.

كما حذّر وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء من أن واشنطن ستمنع طهران من حيازة سلاح نووي “بطريقة أو بأخرى”.

وفي وقت سابق الأربعاء، عقد ممثل إيران الدائم في جنيف رضا نجفي اجتماعا مشتركا مع غروسي وسفيري الصين وروسيا “لتبادل وجهات النظر” حول الدورة المقبلة لاجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية و”التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني”.

علقت طهران بعض أوجه التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقيّدت وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال حرب استمرت 12 يوما في حزيران/يونيو، متهمة الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالتحيّز، واستنكرت عدم إدانتها الضربات.

وتبذل الجهود الدبلوماسية في ظل تهديد أميركي بمهاجمة إيران عسكريا ونشرها قوات كبيرة في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة.

