عراقجي: لا أعتقد أن العقيدة النووية لإيران ستتغير

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 18 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الأربعاء إن موقف إيران الرافض لصنع أسلحة نووية لن يتغير بشكل كبير، مشيرا إلى أن الزعيم الأعلى الإيراني الجديد لم يعبر بعد عن رأيه علنا في هذا الشأن.

وأضاف عراقجي في تعليقات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن الفتاوى تعتمد على الفقيه الإسلامي الذي يصدرها، مشيرا إلى أنه ليس في وضع يسمح له بالحكم على الآراء الفقهية أو السياسية للزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )