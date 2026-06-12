عراقجي: لا محادثات نووية مع أمريكا دون تنفيذ الاتفاق المؤقت

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دبي 12 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لن تنعقد إلا في مرحلة لاحقة، ولن تستأنف دون تنفيذ الاتفاق المؤقت المقترح.

ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله أن الاتفاق المؤقت سيشمل إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراعات على جبهات متعددة، مضيفا أن مذكرة التفاهم لم توقع بعد، وأنها قابلة للتغيير.

وأكد عراقجي أن إدارة مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وأن السيادة على المضيق تعود لإيران وسلطنة عمان، وأن إيران ستضمن مرور السفن عبره بأمان.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)