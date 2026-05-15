عراقجي: لا نثق في أمريكا ولن نتفاوض إلا إذا كانت جادة

نيودلهي 15 مايو أيار (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة إن طهران “لا تثق” في الولايات المتحدة، وإنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة، في الوقت الذي وصلت فيه محادثات إنهاء الحرب إلى طريق مسدود.

وأوضح في تصريحات للصحفيين في نيودلهي، خلال زيارة لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس، أن بمقدور جميع السفن المرور من مضيق هرمز باستثناء السفن التي تخوض حربا مع طهران، مضيفا أنه ينبغي للسفن الراغبة في العبور التنسيق مع قواتها البحرية.

ووصف عراقجي الوضع حول المضيق بأنه “معقد للغاية”.

وأبقت إيران المضيق في حكم المغلق منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير شباط بعدما كان يمر منه نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وأعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار الشهر الماضي، لكنهما تواجهان صعوبة في التوصل إلى اتفاق سلام دائم. وجرى تعليق المحادثات، التي تتوسط فيها باكستان، منذ أن رفض الطرفان مقترحات بعضهما البعض الأسبوع الماضي.

وقال عراقجي إن “الرسائل المتضاربة شككتنا في النوايا الحقيقية للأمريكيين من المفاوضات”، مضيفا أن عملية الوساطة التي تقوم بها باكستان لم تفشل، لكنها تواجه “صعوبات”.

وأشار إلى أن إيران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإتاحة فرصة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضا للعودة إلى القتال.

وتعد طموحات إيران النووية وسيطرتها على المضيق من بين القضايا التي تعرقل المفاوضات بين الجانبين.

وجاء بيان عراقجي اليوم الجمعة بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن صبره تجاه إيران بدأ ينفد واتفاقه خلال محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة إعادة فتح المضيق.

(إعداد دعاء محمد وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )