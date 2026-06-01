عراقجي: وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا يشمل لبنان

reuters_tickers

1دقيقة

دبي أول يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين إن وقف إطلاق النار القائم بالفعل بين إيران والولايات المتحدة يشمل بشكل واضح لا لبس فيه جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

جاءت تعليقاته بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، الخاضعة لسيطرة جماعة حزب الله.

وكتب عراقجي على منصة إكس “وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا يشمل بشكل لا لبس فيه جميع الجبهات بما فيها لبنان. أي انتهاك له على جبهة واحدة يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات. تتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات أي خرق لهذا الاتفاق”.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله ومنة علاء الدين – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)