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عراقجي ردا على عون: أنقذ لبنان من “عدوه الحقيقي” إسرائيل

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دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت الرئيس اللبناني إلى “إنقاذ” لبنان من “عدوه الحقيقي” إسرائيل، وذلك غداة دعوة جوزاف عون طهران للكف عن “التدخل” في شؤون بلاده. 

وكتب عراقجي عبر منصة إكس “بناء على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن إيران احتلت خُمس لبنان، وشرّدت ربع سكانه، وتقصف البلاد يوميا. لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران، لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن. أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس”. 

وكان الرئيس عون قد دعا إيران في مقابلة عرضتها شبكة “سي ان ان” الأميركية الجمعة إلى الكف عن “التدخل” في الشؤون اللبنانية، عقب فشل هدنة جديدة أعلنتها واشنطن بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران.

وقال عون “هذا ليس بلدكم، انه بلدنا، وواجبنا، وعملكم ليس التدخل في بلدنا”، مضيفا “شعبنا هو الذي يُقتل، وبيوتنا هي التي تُدمّر”. 

وقد واجه الرئيس اللبناني معارضة من حزب الله وجزء من الشعب اللبناني منذ بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وهي الأولى من نوعها منذ عقود بين البلدين اللذين لا تربط بينهما أي علاقات دبلوماسية.

كما حثّ رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من جانبه إيران على الكف عن استخدام بلاده “ورقة لتحسين” شروطها في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وتطالب طهران بأن يتضمن أي اتفاق مع واشنطن لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 شباط/فبراير بحملة قصف إسرائيلية أميركية، وقفا لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية، مع انسحاب القوات الإسرائيلية.

واندلعت الحرب في لبنان في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران. وردّت الدولة العبرية بحملة واسعة من الغارات الجوية وعمليات توغل بري في الجنوب اللبناني.

وبحسب أحدث إحصاءات رسمية، أسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل أكثر من 3560 شخصا منذ بدء النزاع. وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 27 جنديا ومتعاقد مدني واحد في لبنان.

بور/جك

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