عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي: إيران ستدافع بقوة عن سيادتها الوطنية في مواجهة أي تهديد خارجي

afp_tickers

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي الخميس أن إيران “ستدافع بقوة عن سيادتها الوطنية في مواجهة أي تدخّل خارجي”، وفق بيان نشر على حسابه على “تلغرام”.

وشدّد عراقجي خلال الاتصال، وفق البيان، على أهمية “الإدانة العالمية للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة”.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية بدورها بيانا مقتضبا نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” قالت فيه إن الوزيرين بحثا خلال الاتصال “تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل دعم أمنها واستقرارها”.

ويأتي الاتصال غداة إبلاغ السلطات السعودية الجمهورية الإسلامية بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمل عسكري ضدّ إيران، وفق ما أفاد مصدران مقربان من حكومة المملكة وكالة فرانس برس، وبعد تهديدات أميركية بتدخّل عسكري بسبب قمع طهران لموجة الاحتجاجات الجارية ضد الحكم فيها منذ 19 يوما.

ودان عراقجي “التصريحات الاستفزازية والتدخلية للمسؤولين الأميركيين”. وشدّد على “مسؤولية جميع دول المنطقة في حماية استقرار وأمن المنطقة من الأعمال والحركات غير الآمنة، بما في ذلك الأعمال التوسعية للكيان الصهيوني”.

من جهة أخرى، أشار البيان الإيراني الى “تصميم البلدين على تمتين العلاقات السعودية الإيرانية في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وشهدت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية برودة وخصومة على خلفية نزاعات في المنطقة، وبسبب اتهام الرياض لطهران بالتدخل في شؤون دول عربية بينها دول الخليج، عبر دعم مجموعات مسلحة، بينها حزب الله اللبناني.

وأعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام 2023، بعد قطيعة استمرت سبع سنوات.

