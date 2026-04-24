عراقجي يتجه لإسلام اباد لاستئناف محادثات غير مباشرة مع أمريكا

إسلام اباد 24 أبريل نيسان (رويترز) – أفادت مصادر حكومية باكستانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من المتوقع أن يصل إلى إسلام اباد اليوم الجمعة لمناقشة مقترحات لاستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة، لكن ليس من المقرر أن يلتقي بمفاوضين أمريكيين.

كانت إسلام اباد قد استضافت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لكنها انهارت في وقت سابق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن عراقجي بدأ جولة تشمل زيارات إلى إسلام اباد ومسقط وموسكو. ولم يشر التقرير إلى أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال مصدران حكوميان باكستانيان مطلعان على المناقشات إن زيارة عراقجي ستكون قصيرة لمناقشة مقترحات إيران بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تنقلها باكستان إلى واشنطن بصفتها الوسيط.

ولم يصدر أي رد فعل مباشر من واشنطن على زيارة عراقجي، لكن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال في مؤتمر صحفي عقد في نفس الوقت تقريبا إن طهران لديها فرصة للتوصل إلى “اتفاق جيد” مع واشنطن.

وقال “إيران تعلم أن أمامها فرصة للاختيار بحكمة… على طاولة المفاوضات. كل ما عليها فعله هو التخلي عن السلاح النووي بطرق ملموسة يمكن التحقق منها”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)