عراقجي يتجه لإسلام اباد لمحادثات غير مباشرة مع أمريكا

إسلام اباد 24 أبريل نيسان (رويترز) – من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام اباد اليوم الجمعة لمناقشة مقترحات لاستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة، لكن ليس من المقرر أن يلتقي بمفاوضين أمريكيين.

كانت إسلام اباد قد استضافت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لكنها انهارت في وقت سابق.

وقال عراقجي في بيان على منصة إكس إنه بدأ جولة زيارات تشمل باكستان وعُمان وروسيا للتنسيق مع الشركاء بشأن الأمور الثنائية وللتشاور بشأن التطورات الإقليمية، مضيفا أن جيران إيران ما زالوا يمثلون أولوية لطهران.

وقال مصدران حكوميان باكستانيان مطلعان على المناقشات إن زيارة عراقجي ستكون قصيرة لمناقشة مقترحات إيران بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تنقلها باكستان إلى واشنطن بصفتها الوسيط.

ولم يصدر أي رد فعل مباشر من واشنطن على زيارة عراقجي، لكن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال في مؤتمر صحفي عقد في نفس الوقت تقريبا إن طهران لديها فرصة للتوصل إلى “اتفاق جيد” مع واشنطن.

وقال “إيران تعلم أن أمامها فرصة للاختيار بحكمة… على طاولة المفاوضات. كل ما عليها فعله هو التخلي عن السلاح النووي بطرق ملموسة يمكن التحقق منها”.

ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية أو المصدران الباكستانيان اسم محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، الذي كان رئيس الوفد الإيراني في الجولة الوحيدة من المحادثات التي أجريت حتى الآن، في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت مصادر باكستانية قد ذكرت في وقت سابق أن فريقا أمريكيا للدعم اللوجستي والأمني موجود بالفعل في باكستان استعدادا للمحادثات المحتملة.

وكان من المتوقع عقد الجولة الأخيرة من محادثات السلام يوم الثلاثاء، لكنها لم تنعقد. وقالت إيران إنها ليست مستعدة بعد للالتزام بحضور المحادثات. ولم يغادر الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس واشنطن.

ومدد ترامب من جانب واحد يوم الثلاثاء وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضين حتى يجتمعوا.

* حزب الله يرفض تمديد هدنة لبنان

مددت إسرائيل ولبنان أمس الخميس وقف إطلاق نار مدته ثلاثة أسابيع خلال اجتماع انعقد في البيت الأبيض بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتضع إيران الحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان شرطا مسبقا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الأوسع نطاقا.

مع ذلك، لا توجد بوادر تذكر على انتهاء القتال في جنوب لبنان. وقالت السلطات اللبنانية إن شخصين قتلا في غارة إسرائيلية. وأسقط حزب الله طائرة مسيرة إسرائيلية.

ورغم أن وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 16 أبريل نيسان، أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال العدائية، استمر تبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان حيث أبقت إسرائيل جنودا في منطقة أعلنتها من جانب واحد “منطقة عازلة”.

وقال علي فياض النائب البرلماني عن حزب الله في بيان تعليقا على التمديد “وقف إطلاق النار لا معنى له في ظل الإمعان الإسرائيلي بالأعمال العدائية اغتيالا وقصفا وإطلاقا للنيران، واستمراره بالإبادة التدميرية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، وكذلك إصراره على حرية الحركة بذريعة الأخطار المحتملة”.

* إغلاق مضيق هرمز

قال ترامب إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق سلام وإنه يريد أن يكون “أبديا”، بينما واصل التأكيد على أن الولايات المتحدة تتمتع بأفضلية واضحة في المواجهة البحرية في مضيق هرمز، أهم ممر ملاحي للطاقة في العالم.

ولم تجد الولايات المتحدة حتى الآن سبيلا لفتح المضيق. ومنعت إيران عبور جميع السفن تقريبا باستثناء سفنها منذ بدء الحرب عليها قبل ثمانية أسابيع، واستعرضت سيطرتها على الممر المائي هذا الأسبوع باحتجاز سفينتي شحن.

وفرض ترامب حصارا منفصلا على الموانئ الإيرانية الأسبوع الماضي، وصعدت القوات الأمريكية على متن بضع سفن إيرانية في المياه الدولية. وقالت إيران إنها لن تعيد فتح المضيق حتى يرفع ترامب الحصار.

وأظهرت بيانات شحن صدرت اليوم الجمعة أن خمس سفن فقط عبرت المضيق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في انخفاض شديد عن نحو 130 يوميا قبل الحرب. وتضمنت هذه السفن ناقلة منتجات نفطية إيرانية واحدة، ولم تعبر أي من ناقلات النفط الخام العملاقة التي عادة ما تغذي أسواق الطاقة العالمية.

وقالت شركة هاباج لويد للشحن البحري إن إحدى سفنها عبرت المضيق، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعلى الرغم من إعلان ترامب أن القوات الأمريكية قضت على التهديد البحري الإيراني، فإن استخدام سرب من الزوارق الصغيرة السريعة للاستيلاء على سفينتي حاويات أمس الخميس، أبرز تطور أساليب طهران للسيطرة على المضيق، في مواجهة اعتراض الولايات المتحدة ناقلات نفط وسفنا أخرى مرتبطة بإيران.

وفي الوقت نفسه، تزايدت الضغوط على ترامب لإيجاد مخرج من الحرب، بينما يسعى رفاقه الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، في ظل ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته.

(إعداد محمود سلامة ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)