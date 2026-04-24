عراقجي يتجه لإسلام اباد والتفاؤل يتزايد بشأن احتمال عقد محادثات

reuters_tickers

9دقائق

إسلام اباد/واشنطن 24 أبريل نيسان (رويترز) – من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام اباد اليوم الجمعة لمناقشة مقترحات لاستئناف محادثات مع الولايات المتحدة، لكن مصدرين باكستانيين قالا إن ليس من المقرر أن يلتقي بمفاوضين أمريكيين هناك.

واستضافت إسلام اباد محادثات من قبل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وكان من المقرر أن تستضيف أيضا جولة أخرى هذا الأسبوع لكنها لم تعقد.

وقال عراقجي على إكس إنه بدأ جولة تشمل زيارة باكستان وسلطنة عمان وروسيا للتنسيق مع الشركاء بشأن الأمور الثنائية وللتشاور بشأن التطورات الإقليمية، مضيفا أن جيران إيران ما زالوا يمثلون أولوية لطهران.

وأشار مصدران حكوميان باكستانيان مطلعان على المناقشات إلى أن زيارة عراقجي ستكون قصيرة لمناقشة مقترحات إيران بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تنقلها باكستان إلى واشنطن بصفتها الوسيط.

وفي وقت لاحق، قال مسؤول أمريكي لرويترز إن الرئيس الأمريكي يعتزم إرسال مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى إسلام اباد قريبا لإجراء محادثات مع عراقجي، لكن لم يتضح بعد موعد عقد مثل هذا الاجتماع.

وذكرت محطة فوكس نيوز أيضا أن ويتكوف وكوشنر سيغادران الولايات المتحدة صباح غد السبت، إذ أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مقابلة مع المحطة اليوم الجمعة أنهما سيتوجهان إلى باكستان صباح غد السبت لإجراء محادثات مع إيران.

وقالت إن الولايات المتحدة شهدت بعض التقدم من الجانب الإيراني في الأيام القليلة الماضية وتأمل في تحقيق المزيد في محادثات في مطلع الأسبوع. وأشارت إلى أن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الذي قاد الوفد الأمريكي في الجولة الوحيدة السابقة من المحادثات، مستعد للتوجه لأفغانستان للانضمام للمحادثات إذا ثبت أنها مثمرة.

وأضافت ليفيت في المقابلة “سيكون الجميع على أهبة الاستعداد للتوجه إلى باكستان إذا لزم الأمر، لكن ستيف وجاريد سيتوجهان أولا إلى هناك لرفع تقرير إلى الرئيس ونائب الرئيس وبقية أعضاء الفريق”.

وفي وقت سابق، ذكر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في مؤتمر صحفي أن طهران لديها فرصة للتوصل إلى “اتفاق جيد” مع واشنطن.

وقال “إيران تعلم أن أمامها فرصة للاختيار بحكمة… على طاولة المفاوضات. كل ما عليها فعله هو التخلي عن السلاح النووي بطرق ملموسة يمكن التحقق منها”.

ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية أو المصدران الباكستانيان اسم محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، الذي قاد الوفد الإيراني في الجولة الوحيدة من المحادثات التي أجريت حتى الآن، في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت مصادر باكستانية في وقت سابق أن فريقا أمريكيا للدعم اللوجستي والأمني موجود بالفعل في باكستان استعدادا لمحادثات محتملة.

وكان من المتوقع عقد الجولة الأحدث من المفاوضات يوم الثلاثاء، لكنها لم تنعقد. وقالت إيران إنها ليست مستعدة بعد للالتزام بحضور المحادثات. ولم يغادر الوفد الأمريكي برئاسة فانس واشنطن من الأساس وقتها.

ومدد ترامب من جانب واحد يوم الثلاثاء وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضين حتى يجتمعوا.

واتسمت أسعار النفط اليوم الجمعة بالتقلب في وقت قيم فيه المتعاملون أثر استمرار التعطل الأسوأ في التاريخ مقابل احتمال إجراء المزيد من المحادثات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 105.60 دولار للبرميل بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 95.29 دولار للبرميل.

* هدنة لبنان

مددت إسرائيل ولبنان أمس الخميس وقف إطلاق نار مدته ثلاثة أسابيع خلال اجتماع انعقد في البيت الأبيض بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتضع إيران الحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان شرطا مسبقا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الأوسع نطاقا.

مع ذلك، لا توجد بوادر تذكر على انتهاء القتال في جنوب لبنان. وقالت السلطات اللبنانية إن شخصين قتلا في غارة إسرائيلية. وأسقط حزب الله طائرة مسيرة إسرائيلية.

ورغم أن وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 16 أبريل نيسان، أدى إلى انخفاض ملحوظ في العمليات القتالية، استمر تبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان حيث أبقت إسرائيل جنودا في منطقة أعلنت من جانب واحد أنها “منطقة عازلة”.

وقال علي فياض النائب البرلماني عن حزب الله في بيان تعليقا على التمديد “وقف إطلاق النار لا معنى له في ظل الإمعان الإسرائيلي بالأعمال العدائية اغتيالا وقصفا وإطلاقا للنيران، واستمراره بالإبادة التدميرية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، وكذلك إصراره على حرية الحركة بذريعة الأخطار المحتملة”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ستة مسلحين من حزب الله في جنوب لبنان اليوم الجمعة.

* إغلاق مضيق هرمز

قال ترامب أمس الخميس إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق سلام وإنه يريد أن يكون “أبديا”، بينما واصل التأكيد على أن الولايات المتحدة تتمتع بأفضلية واضحة في المواجهة البحرية في مضيق هرمز، أهم ممر ملاحي للطاقة في العالم.

ولم تجد الولايات المتحدة حتى الآن سبيلا لفتح المضيق. ومنعت إيران عبور جميع السفن تقريبا باستثناء سفنها منذ بدء الحرب عليها قبل نحو ثمانية أسابيع، واستعرضت سيطرتها على الممر المائي هذا الأسبوع باحتجاز سفينتي شحن.

وفرض ترامب حصارا منفصلا على الموانئ الإيرانية الأسبوع الماضي، وصعدت القوات الأمريكية على متن بضع سفن إيرانية في المياه الدولية. وقالت إيران إنها لن تعيد فتح المضيق حتى يرفع ترامب الحصار.

وأظهرت بيانات شحن صدرت اليوم الجمعة أن خمس سفن فقط عبرت المضيق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في انخفاض شديد عن نحو 130 يوميا قبل الحرب. وتضمنت هذه السفن ناقلة منتجات نفطية إيرانية واحدة، ولم تعبر أي من ناقلات النفط الخام العملاقة التي عادة ما تغذي أسواق الطاقة العالمية.

وقالت شركة هاباج لويد للشحن البحري إن إحدى سفنها عبرت المضيق، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وعلى الرغم من إعلان ترامب أن القوات الأمريكية قضت على التهديد البحري الإيراني، فإن استخدام سرب من الزوارق الصغيرة السريعة للاستيلاء على سفينتي حاويات أمس الخميس، أبرز تطور أساليب طهران للسيطرة على المضيق، في مواجهة اعتراض الولايات المتحدة ناقلات نفط وسفنا أخرى مرتبطة بإيران.

(إعداد محمود سلامة ونهى زكريا وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)