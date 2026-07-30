عراقجي يحث دولا أوروبية على عدم السماح باستخدام قواعد عسكرية في عمليات أمريكية

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دبي 30 يوليو تموز (رويترز) – حث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بلغاريا على إعادة النظر في قرارها بالسماح بنشر طائرات عسكرية أمريكية مؤقتا في قاعدة بيزمر الجوية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية اليوم الخميس.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلغارية فيلسلافا بيتروفا-تشاموفا، قال عراقجي إن موافقة صوفيا على طلب أمريكي بتمركز طائرات عسكرية في القاعدة لدعم العمليات العسكرية تعد بمثابة تسهيل للعدوان على إيران، مضيفا أن هذه الخطوة غير مقبولة وتتعارض مع العلاقات الودية بين البلدين.

وحذرت طهران مرارا الدول التي تسمح باستخدام أراضيها لشن عمليات عسكرية أمريكية ضدها من أنها قد “تواجه عواقب”.

وأجرى عراقجي اتصالا هاتفيا منفصلا مع وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، شدد خلاله على أهمية عدم استخدام القواعد العسكرية الأجنبية في قبرص في تنفيذ عمليات ضد إيران.

ووافق البرلمان البلغاري الأسبوع الماضي على نشر مؤقت لما يصل إلى ثماني طائرات أمريكية للتزود بالوقود من طراز كيه.سي-135 وما يصل إلى 250 عسكريا في قاعدة بيزمر الجوية، على الرغم من اعتراضات إيران. وقالت بلغاريا إنه لن يتم نشر أي أسلحة هجومية، وإن هذه الخطوة لا تجعلها طرفا في العمليات العسكرية.

وتستضيف قبرص قاعدتين عسكريتين بريطانيتين تتمتعان بوضع سيادي، من بينهما قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية في أوائل مارس آذار، بعد أيام من بدء إسرائيل والولايات المتحدة توجيه ضربات إلى إيران.

ووافقت بريطانيا في بداية الحرب على طلب أمريكي باستخدام القواعد البريطانية لتنفيذ ضربات دفاعية ضد الصواريخ الإيرانية الموجودة في مستودعات التخزين أو على منصات الإطلاق.

واستمر العمل بهذا الترتيب في يوليو تموز مع تولي رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنام منصبه، مما دفع الحرس الثوري الإيراني إلى تحذير لندن من تسهيل العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سها جادو)