عراقجي يحذر من أن أي تجاوزات لمسارات مضيق هرمز المتفق عليها “ستزيد التوتر” الإقليمي

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حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد من أن أي تجاوزات لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز “ستزيد التوتر” إقليميا، وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار وتبادل ضربات تهدّد المفاوضات الجارية لإيجاد تسوية نهائية لحرب الشرق الأوسط.

ودعا عراقجي خلال زيارة لبغداد، إلى وضع “إطار عمل جديد” لضمان أمن منطقة الخليج، وذلك بعد ساعات من ضربات شنتها طهران على الكويت والبحرين ردا على ضربات أميركية استهدفتها.

وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مقرّ وزارة الخارجية العراقية إن “أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة عما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تؤدي إلّا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح مضيق هرمز وستزيد التوتر، مثلما شهدنا خلال الليلتين الماضيتين”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أن طيرانها استهدف فجر الأحد عشرة مواقع إيرانية، ردا على هجوم إيران بمسيّرة على ناقلة نفط خلال مرورها بالقرب من مضيق هرمز.

ورد الحرس الثوري الإيراني فجرا بشن ضربات على الكويت والبحرين، محذرا من أن أي عدوان أميركي جديد تحت أي ذريعة سيُقابل بـ”رد ساحق”.

وتتبادل إيران والولايات المتحدة الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أرسته مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في 17 حزيران/يونيو وسمحت ببدء مفاوضات لمدة 60 يوما سعيا لتسوية نهائية للحرب التي اندلعت في نهاية شباط/فبراير.

ودعا عراقجي الأحد إلى “الالتزام” بمذكرة التفاهم “وعدم السماح بأن تنحرف عن مسارها”.

وشدّد كذلك على أنه “ينبغي على كافة دول المنطقة مراجعة الوضع الأمني لمنطقة الخليج الفارسي المهمة”، مضيفا “يجب علينا التوصل إلى إطار عمل جديد يشمل جميع دول المنطقة، وذلك دون وجود أو تدخل أي دولة من خارج المنطقة”.

من جهته، دعا وزير الخارجية العراقي إلى “اجتماع بين الدول الخليجية والجمهورية الإسلامية والعراق” للبحث في “أمن المنطقة وحمايتها وعلاقاتها الاقتصادية”، مؤكدا استعداد بغداد لاستضافة الاجتماع.

وأكّد عراقجي أن طهران “مستعدة للتعاون مع الحكومة العراقية في هذا الصدد”.

ويتوقع أن يلتقي عراقجي الأحد رئيس الجمهورية نزار آميدي ورئيس الحكومة علي الزيدي، في أول زيارة له للعراق منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير ومقتل المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية.

وسيقيم العراق في الثامن من تموز/يوليو مراسم تشييع لخامنئي في بغداد وكربلاء حيث العتبة الحسينية، والنجف حيث العتبة العلوية.

وأشار عراقجي إلى أنه سيحضر اجتماعات مشتركة مع الحكومة العراقية الأحد “للتنسيق والتعاون” بشأن ترتيبات التشييع.

بور-كبج/دص