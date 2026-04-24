عراقجي يصل إلى باكستان والتفاؤل يتزايد إزاء عقد محادثات

reuters_tickers

9دقائق

إسلام اباد/واشنطن 24 أبريل نيسان (رويترز) – وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام اباد اليوم الجمعة لمناقشة مقترحات بشأن استئناف محادثات مع الولايات المتحدة، وسط عدم اتضاح الرؤية بشأن ما إذا كان سيلتقي بمفاوضين أمريكيين هناك.

وقالت مصادر باكستانية إنه ليس من المقرر أن يلتقي عراقجي بمفاوضين أمريكيين في إسلام اباد، بينما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحفيين أن المبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى باكستان صباح غدا السبت لإجراء محادثات مع عراقجي.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني وصول الوفد الإيراني، وقال إن عراقجي سيلتقي بمسؤولين باكستانيين كبار لبحث جهود السلام.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية مساء اليوم أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقش خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وقال أمير قطر إن بلاده ستواصل التنسيق مع شركائها لدعم جهود الوساطة الباكستانية. وكان من المقرر أن تستضيف إسلام اباد المحادثات الأمريكية الإيرانية التي لم يتسن عقدها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأضافت ليفيت أن الولايات المتحدة شهدت بعض التقدم من الجانب الإيراني في الأيام القليلة الماضية وتأمل في تحقيق المزيد في محادثات في مطلع الأسبوع.

وأشارت إلى أن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الذي قاد الوفد الأمريكي في الجولة الوحيدة من المحادثات، مستعد للتوجه لباكستان للانضمام للمحادثات إذا ثبت أنها مثمرة.

وقال عراقجي على إكس إن جولة تشمل زيارة باكستان وسلطنة عمان وروسيا تأتي للتنسيق مع الشركاء بشأن الأمور الثنائية وللتشاور بشأن التطورات الإقليمية، مضيفا أن جيران إيران ما زالوا يمثلون أولوية لطهران.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لاحقا لوسائل الإعلام الحكومية إن الجولة ستشمل مشاورات بخصوص أحدث الجهود الرامية لإنهاء الحرب.

وأشار مصدران حكوميان باكستانيان مطلعان على المناقشات إلى أن زيارة عراقجي ستكون قصيرة لمناقشة مقترحات إيران بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تنقلها باكستان إلى واشنطن بصفتها الوسيط.

وفي وقت سابق، ذكر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في مؤتمر صحفي أن طهران لديها فرصة للتوصل إلى “اتفاق جيد” مع واشنطن.

وقال “إيران تعلم أن أمامها فرصة للاختيار بحكمة… على طاولة المفاوضات. كل ما عليها فعله هو التخلي عن السلاح النووي بطرق ملموسة يمكن التحقق منها”.

ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية أو المصدران الباكستانيان اسم محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، الذي قاد الوفد الإيراني في الجولة الوحيدة من المحادثات التي أجريت حتى الآن، في وقت سابق من هذا الشهر.

ونفى المكتب الإعلامي للبرلمان الإيراني تقريرا أفاد بأن قاليباف استقال من منصبه كرئيس لفريق التفاوض الإيراني، وأضاف أنه لم يتسن بعد تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات.

وذكرت مصادر باكستانية في وقت سابق أن فريقا أمريكيا للدعم اللوجستي والأمني موجود بالفعل في باكستان استعدادا لمحادثات محتملة.

وكان من المتوقع عقد الجولة الأحدث من المفاوضات يوم الثلاثاء، لكنها لم تنعقد. وقالت إيران إنها ليست مستعدة بعد للالتزام بحضور المحادثات. ولم يغادر الوفد الأمريكي برئاسة فانس واشنطن من الأساس وقتها.

ومدد ترامب من جانب واحد يوم الثلاثاء وقف إطلاق النار الذي كان مفترضا أن يستمر أسبوعين لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضين حتى يجتمعوا.

واتسمت أسعار النفط اليوم الجمعة بالتقلب في وقت قيم فيه المتعاملون أثر استمرار التعطل الأسوأ في التاريخ مقابل احتمال إجراء المزيد من المحادثات.

* هدنة لبنان

مددت إسرائيل ولبنان أمس الخميس وقف إطلاق نار مدته ثلاثة أسابيع خلال اجتماع انعقد في البيت الأبيض بوساطة ترامب.

ونشبت الحرب في لبنان بالتزامن مع الحرب الأوسع نطاقا على إيران، وتقول طهران إن وقف إطلاق النار هناك هو شرط مسبق للمحادثات. وتوغلت إسرائيل الشهر الماضي في لبنان للقضاء على حزب الله المدعوم من إيران بعد أن أطلقت الجماعة المسلحة النار عبر الحدود.

و مع ذلك، لا توجد بوادر تذكر على انتهاء القتال في جنوب لبنان. وقالت السلطات اللبنانية إن شخصين قتلا في غارة إسرائيلية. وأسقط حزب الله طائرة مسيرة إسرائيلية.

ورغم أن وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 16 أبريل نيسان، أدى إلى انخفاض ملحوظ في العمليات القتالية، استمر تبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان حيث أبقت إسرائيل جنودا في منطقة أعلنت من جانب واحد أنها “منطقة عازلة”.

وقال علي فياض النائب البرلماني عن حزب الله في بيان تعليقا على التمديد “وقف إطلاق النار لا معنى له في ظل الإمعان الإسرائيلي بالأعمال العدائية اغتيالا وقصفا وإطلاقا للنيران، واستمراره بالإبادة التدميرية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، وكذلك إصراره على حرية الحركة بذريعة الأخطار المحتملة”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ستة مسلحين من حزب الله في جنوب لبنان اليوم الجمعة.

* إغلاق مضيق هرمز

قال ترامب أمس الخميس إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق سلام وإنه يريد أن يكون “أبديا”، بينما واصل التأكيد على أن الولايات المتحدة تتمتع بأفضلية واضحة في المواجهة البحرية في مضيق هرمز، أهم ممر ملاحي للطاقة في العالم.

ولم تجد الولايات المتحدة حتى الآن سبيلا لفتح المضيق. ومنعت إيران عبور جميع السفن تقريبا باستثناء سفنها منذ بدء الحرب عليها قبل نحو ثمانية أسابيع، واستعرضت سيطرتها على الممر المائي هذا الأسبوع باحتجاز سفينتي شحن.

وفرض ترامب حصارا منفصلا على الموانئ الإيرانية الأسبوع الماضي. وقالت إيران إنها لن تعيد فتح المضيق حتى يرفع ترامب الحصار.

وأظهرت بيانات شحن صدرت اليوم الجمعة أن خمس سفن فقط عبرت المضيق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في انخفاض شديد عن نحو 130 يوميا قبل الحرب. وتضمنت هذه السفن ناقلة منتجات نفطية إيرانية واحدة، ولم تعبر أي من ناقلات النفط الخام العملاقة التي عادة ما تغذي أسواق الطاقة العالمية.

وقالت شركة هاباج لويد للشحن البحري إن إحدى سفنها عبرت المضيق، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

(إعداد محمود سلامة ونهى زكريا وسلمى نجم وأحمد هشام وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)