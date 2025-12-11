عراقجي يعتزم زيارة بيروت بعد امتناع وزير خارجية لبنان عن زيارة طهران

11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس إنه سيسافر إلى بيروت لإجراء محادثات بعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره اللبناني، الذي كان قد رفض قبل يوم واحد زيارة طهران لإجراء محادثات مباشرة.

وقال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أمس الأربعاء إن “الظروف الحالية” تمنعه من السفر إلى طهران، ولكنه أكد أن هذه الخطوة لا تعني رفض الحوار مع إيران.

وقال رجي لرويترز في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء إنه دعا عراقجي، في رسالة دبلوماسية رسمية، إلى زيارة بيروت وإجراء محادثات.

ونشر عراقجي على منصة إكس أنه “سيقبل الدعوة إلى بيروت بكل سرور”، لكنه اعتبر موقف رجي “محيّرا”، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الدول ذات “العلاقات الدبلوماسية الكاملة” لا يحتاجون إلى مكان محايد لعقد محادثاتهم.

وتابع عراقجي “في ظل الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار، أتفهم تماما سبب عدم استعداد نظيري اللبناني المحترم لزيارة طهران”.

وقال رجي أمس الأربعاء إن لبنان مستعد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران تقوم على “الاحترام المتبادل والسيادة وعدم التدخل”.

وأضاف أنه لا يمكن بناء دولة قوية ما لم تمتلك الحكومة الحق الحصري في حمل السلاح، في إشارة واضحة إلى الدعوات لنزع سلاح حزب الله وهي الجماعة اللبنانية المسلحة المتحالفة مع إيران.

