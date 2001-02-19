عرض شراء مفاجئ لمجموعة سولتزر الصناعية

العرض المغري الذي تقدمت به شركة استثمارية تتخذ من زوك مقرا لها، ادى الى ارتفاع اسهم شركة سولتزر بنسبة ستة في المائة في بورصة زيوريخ.
اعلنت شركة انسانتيف كابيتالCapital) (inCentiv اعتزامها دفع اربع مليارات واربع مائة الف فرنك لاقتناء جميع الاسهم الاسمية المملوكة للجمهور. وقالت الشركة التي يوجد مقرها في زوك شرق سويسرا، ان هذه الخطوة ترمي الى تمكينها من لعب دور في مجال البحث عن حل ذي صبغة صناعية، يساهم في الحفاظ على مصالح المساهمين في المجموعة.
هذا العرض ياتي في وقت تبحث فيه مجموعة سولتزر، التي تتخذ من زيوريخ مقرا لها، عن سبل جديدة لتعزيز مردوديتها بعد ان اثارت مفاجأة كبيرة لدى الاعلان في شهر سبتمبر ايلول الماضي، عن اعتزامها التفويت في انشطتها الصناعية التقليدية من اجل التركيز على اختصاصات جديدة، اهمها التكنولوجيا الحيوية.
ويبدو ان فروع الشركة العاملة في مجالات البناء و النسيج والتوربينات واجهزة الضغط، ستكون من ابرز ضحايا عملية اعادة الهيكلة المعلن عنها.
وعلى الرغم من ان مسؤولي الشركة، رفضوا التعليق مباشرة على العرض الصادر عن شركة انسانتيف كابيتال، الا انهم اشاروا الى المفاجأة التي حصلت لهم، وقالوا ان الشركة بصد اعداد ردها الذي قد يتزامن مع الاعلان الرسمي عن العرض في الثلاثين من شهر مارس اذار القادم.
يشار الى ان اربعة عشر الفا ومائتي موظف، يعملون في مختلف فروع الشركة، معنيون بنتائج هذه العملية، من بينهم اربعة الاف ومائتين في سويسرا. ويبدو ان الاسواق المالية غير متحمسة للتغيير الذي تعتزم مجموعة سولتزر ادخاله على انشطتها، بل يذهب المختصون الى وصف مشروع اعادة الهيكلة الجديد بالمشكوك فيه.
سويس اينفو مع الوكالات