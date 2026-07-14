عرض عسكري فرنسي ضخم في اليوم الوطني مثقل بالرسائل السياسية في ظل التوتر الأوروبي مع روسيا

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يترأس إيمانويل ماكرون الثلاثاء لآخر مرة العرض العسكري التقليدي بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي، وقد أُعدت لهذه المناسبة مراسم ضخمة تُفرد مساحة خاصة لأوكرانيا وحلفائها، لا سيما الدول الأوروبية.

ويشارك في العرض السنوي هذا حوالى 6700 جندي مشاة، و98 طائرة، و31 مروحية، و315 مركبة، في أكبر حشد عسكري يسير في جادة الشانزليزيه على الإطلاق، بهدف إبراز “إعادة تسليح فرنسا واستقلاليتها الاستراتيجية والصحوة الاستراتيجية لأوروبا”، وفق قصر الإليزيه.

وعقب قمة عُقدت في العاصمة الفرنسية وضمّت الدول الـ37 المكونة لـ “تحالف الراغبين” لدعم أوكرانيا، تُكرّم فرنسا وحدات عسكرية من كل دولة من هذه الدول، بإجمالي 500 مشارك في العرض، إلى جانب 25 جنديا أوكرانيا.

وبالنسبة للرئاسة الفرنسية، يُعد هذا الحدث “رمزا قويا لأوروبا التي تدرك مخاطر العالم وتعي ضرورة تولي زمام مصيرها بنفسها”، في ظل التهديد الروسي لأمن القارة والاضطرابات في العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب.

وقد تعهد هذا التحالف الذي بادرت بتشكيله فرنسا والمملكة المتحدة ويتألف بشكل رئيسي من دول أوروبية، تقديم دعم عسكري لأوكرانيا، بما في ذلك نشر قوات على الأرض بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وذلك لردع روسيا عن شن أي هجمات أخرى.

في هذا السياق، وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التحالف الاثنين بأنه “تحالف لمؤججي الحروب”.

ومن المتوقع أن يحضر العرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي و24 من رؤساء الدول أو الحكومات الأوروبية، بمن فيهم الألماني فريدريش ميرتس، والبريطاني كير ستارمر، والبولندي دونالد توسك، والدنماركية ميتي فريدريكسن.

وصرّح ماكرون خلال كلمته التقليدية الموجهة للقوات المسلحة عشية العيد الوطني “الرسالة التي بعثناها إلى العالم هي كالتالي: نعم، السلام هدفنا. نعم، نثمّن الحرية وسيادة القانون. ونعم، نحن مستعدون للدفاع عنهما دائما وإن كان الثمن هو بذل الدماء”.

– “رسالة استراتيجية” –

يُفتتح العرض بمشاركة فريق الاستعراض الجوي الفرنسي “باتروي دو فرانس” (Patrouille de France)، يليه تحليق طائرتين فرنسيتين من طراز “ميراج 2000” يقودهما طيارون مساعدون أوكرانيون تلقوا تدريباتهم في فرنسا. كما ستشارك طائرات من عشر دول أوروبية أخرى في العرض.

ويعتزم إيمانويل ماكرون من خلال هذا العرض الأخير الذي يحضره بصففته رئيسا، إبراز النهضة العسكرية التي شهدتها البلاد في عهده، وهي فترة تضاعفت خلالها ميزانية الدفاع.

ويخصص قانون البرمجة العسكرية الذي أقر البرلمان تحديثه في الأول من تموز/يوليو، 436 مليار يورو للفترة الممتدة بين عامي 2024 و2030، بزيادة قدرها 36 مليار يورو عن العام 2023.

وبحسب قصر الإليزيه، “ينبغي النظر إلى هذا العرض باعتباره رسالة استراتيجية، فهي رسالة من فرنسا تُظهر امتلاكها لقوات مسلحة قوية قادرة على خوض الصراعات والانخراط في القتال”.

وتعتزم فرنسا استعراض قدراتها العسكرية من خلال تحليق طائرات فوق جادة الشانزليزيه تحمل نماذج للأسلحة تحت أجنحتها، وهي سابقة تحدث لأول مرة في عرض 14 تموز/يوليو، بالإضافة إلى تحليق مروحيات “فوق الدبابات لمحاكاة ظروف أرض المعركة”، بحسب الإليزيه الذي يهدف إلى إظهار “جيش عصري وجاهز للقتال”.

كما سيسلط العرض الضوء على القوات الفرنسية المنتشرة على الجناح الشرقي لأوروبا، ولا سيما في إستونيا ورومانيا، وكذلك على البحرية الفرنسية التي تحتفل بالذكرى المئوية الرابعة لتأسيسها.

مرا/جك/خلص