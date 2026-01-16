عروض جوّية في مختلف إمارات الدولة في “يوم العزم”

ستنظّم القوات المسلحة الإماراتية وفريق “فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية” عروضا جوية في مختلف إمارات الدولة عصر السبت والذي يصادف “يوم العزم”، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتشارك مختلف أنواع الطائرات العمودية والنفاثة في هذه المسيرة الجوية التي تنطلق من العاصمة أبوظبي مرورا بدبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وأوردت “وام” أن 17 كانون الثاني/يناير “يمثّل مناسبة سنوية يستذكر فيها شعب الإمارات قيم العزم والتماسك والتضامن ووقوفه الكامل مع قيادته وجيشه الوطني، ويحتفي بها بمشاعر الوحدة والولاء والتضامن والصمود”.

م ل