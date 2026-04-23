عشرات الآلاف من موظفي سامسونغ يتظاهرون للمطالبة بزيادة رواتبهم
تظاهر عشرات الآلاف من موظفي شركة “سامسونغ” للإلكترونيات في كوريا الجنوبية الخميس، مطالبين بزيادة رواتبهم ومخصصاتهم، ملوّحين بالإضراب في حال عدم تلبية مطالبهم.
ونظّم ائتلاف من ثلاث نقابات عمالية تظاهرة أمام مصنع “سامسونغ” في بيونغتك جنوب سيول، مطالبين بزيادة رواتبهم بنسبة سبعة في المئة، وإلغاء الحد الأقصى للمخصصات، بالإضافة إلى مزايا أخرى.
وقال مسؤول نقابي لم يرغب في ذكر هويته لوكالة فرانس برس إن “أكثر من 40 ألف” شخص شاركوا في التظاهرة.
وأعلنت النقابات التي تمثّل مجتمعة نحو 90 ألف موظف، أنها ستنفذ إضرابا بين 21 أيار/مايو و7 حزيران/يونيو، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة.
وتعدّ “سامسونغ” من الشركات الرئيسية في مجال تصنيع أشباه الموصلات الحيوية لقطاعات عدة من الذكاء الاصطناعي إلى الإلكترونيات. ويمكن لإضراب موظّفيها أن يعطّل سلاسل التوريد العالمية لفترة طويلة.
من جانبها، أكدت الشركة في بيان تلقته فرانس برس أنها “ستواصل العمل للتوصل إلى اتفاق” في أقرب وقت ممكن.
