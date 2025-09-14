عشرات الآلاف يتظاهرون في أنقرة دعما للمعارضة

شارك ما لا يقل عن 50 ألف شخص الأحد في تظاهرة في أنقرة دعا إليها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، قبل جلسة استماع قضائية يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بقيادة الحزب، وفق ما أعلن منظمو التجمع.

واحتشد المتظاهرون في ميدان تاندوغان الواسع في العاصمة التركية عشية جلسة الاستماع في محكمة بالمدينة.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري مراد باكان إن عدد المشاركين بلغ 50 ألفا.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في موقع التظاهرة عن احتشاد عشرات الآلاف في الميدان وهم يلوحون بالأعلام التركية ويرتدون قمصانا عليها صورة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

في كلمة ألقاها من المنصة، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل إن الحشد تجمع “للوقوف ضد الانقلاب” القضائي الذي يستهدف على حد قوله الحزب، في إشارة إلى جلسة المحكمة التي ستعقد الاثنين ويمكن أن تشهد عزله من منصبه.

وأضاف أوزيل “هذه الحكومة لا تريد الديموقراطية. إنها تدرك أنها لن تتمكن من الفوز في الانتخابات في ظل الديموقراطية. إنها لا تريد العدالة: إنها تدرك أنه إذا تحققت العدالة، فلن تتمكن من التستر على جرائمها”.

ستنظر جلسة الاثنين في إلغاء نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وانتخب خلاله أوزيل زعيما للحزب، بدعوى تزوير نتائج تلك الانتخابات.

ويرى المعارضون للمحاكمة أن القضية مدفوعة سياسيا وتهدف لتقويض أقدم حزب سياسي في تركيا، بعدما حقق فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المحلية عام 2024، وفي ظل ارتفاع شعبيته في استطلاعات الرأي.

وقال أوزيل مخاطبا الرئيس التركي “إردوغان، هل رأيت ميدان تاندوغان بهذا الشكل من قبل؟”، بينما هتف المتظاهرون “إردوغان استقل!”.

وأكد أن “هذه المحاكمة سياسية، والادعاءات هي افتراء. إنه انقلاب وسنقاوم”.

وتابع متوجها إلى إردوغان “إن كنت تثق في حزبك، نظم انتخابات في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر واترك الشعب يقرر. أن تأخذ بالخداع والقوة والوعيد ما لا يعطيك إياه الشعب هو عمل انقلابيين”.

وقال أورجون غولان وهو مدير شركة أربعيني قدم إلى التظاهرة مع أصدقاء له “أعتقد أننا في فجر أحد أهم الأيام في تاريخ تركيا السياسي، جئت إلى هنا للدفاع عن الديموقراطية والجمهورية”.

من جانبها، قالت إرماك تشيفيتش الطالبة العشرينية “أشعر بقلق كبير حيال المستقبل الذي سنبنيه على الظلم، مثل توقيف رئيس بلدية اسطنبول”.

وتابعت “يريدون سحق حزب الشعب الجمهوري لأنه أقوى خصم” لهم.

