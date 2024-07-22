عشرات القتلى بشرق خان يونس بعد أوامر الإخلاء وفق وزارة الصحة التابعة لحماس

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قالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إن العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في خان يونس أسفرت عن مقتل 70 شخصا وإصابة أكثر من 200 بجروح، بعد أوامر الإخلاء التي أصدرها من الجزء الشرقي للمواصي التي أعلنها “منطقة إنسانية” في جنوب قطاع غزة المحاصر والمدمر.

وفر آلاف الفلسطينيين من ذاك الجزء المزدحم حيث لم يجد كثيرون مأوى غير الشارع.

وقال الجيش إن هدفه هو وقف إطلاق الصواريخ من المنطقة.

تحولت مدينة خان يونس إلى ركام بعد قتال عنيف شهدته في الأشهر السابقة.

وتأتي الحصيلة الجديدة الدامية بعد تسعة أيام من إعلان وزارة الصحة أنها أحصت 92 قتيلا في غارة على المواصي المكتظة بالنازحين قالت إسرائيل إنها استهدفت قائد حماس العسكري محمد الضيف.

ويتكرر السيناريو نفسه في كل منطقة تدخلها الدبابات الإسرائيلية وتخوض معارك مع المقاتلين ثم تعلن تطهيرها وتنسحب منها، لتعود إليها من جديد.

في الأثناء توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يتعرض لضغوط للتوصل إلى اتفاق هدنة تتيح إطلاق سراح الرهائن إلى واشنطن حيث يلقي كلمة أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء بعد أن يلتقي الثلاثاء الرئيس جو بايدن الذي يدفعه للموافقة على وقف لإطلاق النار بعد دخول الحرب شهرها العاشر.

نتانياهو الذي قال إن زيارته “مهمة جدا”، أعلن في حزيران/يونيو بأن الحرب في مرحلتها الأعنف وتقترب من نهايتها.

– 14 مرة –

صدر الأمر بإخلاء الجزء الشرقي من منطقة المواصي بعد شهرين فقط من إلقاء الجيش مناشير وجهت الفلسطينيين للذهاب إليها حفاظا على سلامتهم.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان “ما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس منذ صباح اليوم وحتى اللحظة 70 شهيدا وأكثر من 200 إصابة بينها حالات خطيرة”.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب التعليق من وكالة فرانس برس، لكنه قال في بيان إن طائراته ودباباته استهدفت مقاتلين في المنطقة “وقضت عليهم”.

وأكد أن قواته استهدفت أكثر من “30 بنية تحتية” عسكرية في خان يونس، حيث قصفت طائراته مخبأ للأسلحة ومواقع مراقبة وممرات أنفاق ومنشآت يستخدمها مقاتلو حماس.

على طريق النزوح للمرة الثالثة أو الخامسة عشرة أو ربما أكثر، امتلأت الشوارع المتربة بين الأنقاض بآلاف الفلسطينيين على الدراجات والعربات التي تجرها الحمير وبعض السيارات المحظوظة التي حصل أصحابها على بعض الوقود أو راجلين يحملون ما تيسر من أمتعتهم القليلة.

وروى حسن قديح أن عائلته فرت “في حالة من الذعر”. وقال لفرانس برس “كنا فرحين نعد الإفطار لأطفالنا بعد أن بقينا في مكان آمن مدة شهر، ثم صُدمنا بسقوط القذائف والمنشورات التحذيرية والشهداء في الشوارع”.

وأضاف “هذه هي المرة الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة التي نضطر فيها للنزوح. كفى! مضت عشرة أشهر ونحن في هذه المعاناة”.

– يكفي تشريدا وتهجيرا –

قال يوسف أبو طعيمة من القرارة في خان يونس إن عائلته توجهت إلى المنطقة التي أشار إليها الجيش، ولكنها مكتظة تماما.

وأضاف الشاب البالغ 27 عاماً “لا يوجد مكان. المنطقة مزدحمة بالناس لا مكان لإقامة خيمة ولا يوجد بيوت ننزل فيها، سنبقى في الشارع. حتى الأرصفة عليها ناس وخيم. مللنا. يكفي تشريدا وتهجيرا”.

وأضاف “خرجنا تحت قصف الطيران والدبابات والمسيّرات”، موضحا أنه رأى “شهداء نقلوا بعربة توكتوك وعربة يجرها حمار إلى مستشفى ناصر، قصفوا البيوت والناس موجودة في البيوت”.

أما أحمد البيوك فقال “نزحت للمرة الثالثة، كل مرة تكون أصعب من التي سبقتها. لا بيوت لنا ولا مكان … رغم ذلك حاولنا التأقلم والعيش على ركام المنزل. لكن لا نكاد نستقر لأيام حتي يأتي الجيش ويقصف ويشردنا ويدمر أكثر وأكثر”.

وتابع “لا نعرف ماذا يريدون منا أن نفعل، إلى أين نذهب؟ كل مكان معرض للقصف”.

أحدثت حرب غزة توترا بين إسرائيل وحليفها التاريخي الأميركي. وتخشى واشنطن من أن تؤثّر الحصيلة المرتفعة للضحايا على نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. في حين يواجه نتانياهو ضغوطا من أهالي الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال خبير شؤون الشرق الأوسط في “مجلس العلاقات الخارجية” ستيفن كوك “لم يسبق أن كانت الأجواء مشحونة إلى هذا الحد”.

وأدت الحرب في غزة إلى تفاقم التوترات الإقليمية، لا سيما على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية حيث يتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل شبه يومي مع إسرائيل، ومع المتمردين الحوثيين في اليمن.

وفي تطور ينذر بعواقب جسيمة على المنطقة، أغارت مقاتلات إسرائيلية السبت على ميناء الحديدة الإستراتيجي، غداة تبنّي المتمرّدين اليمنيين هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلا في تل أبيب. وهي المرة الأولى التي تتبنى فيها الدولة العبرية هجوماً على اليمن.

وفي ظل تعثر المفاوضات الجارية عبر الوسطاء، يرتقب أن يصل إلى الدوحة الخميس وفد من إسرائيل لبحث مطالبها الجديدة بشأن هدنة وتبادل للرهائن مع حماس، وفق مصدر مطلع.

وأكد المصدر أن إسرائيل طلبت بقاء قواتها في “محور فيلادلفيا” الذي يمتد 14 كلم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وأن يعود إليها تنظيم عودة المدنيين إلى شمال القطاع المدمر.

وأضاف المصدر أن إسرائيل طلبت أيضاً حلّ مشكلة تمركز قواتها في غزة قبل بدء الهدنة.

أدى هجوم نفذته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، من بينهم 44 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.

والاثنين، أعلن منتدى عائلات الرهائن والجيش مقتل إثنين منهم وبقاء جثتيهما لدى حماس.

ردت إسرائيل على هجوم حماس متوعدة بـ”القضاء” على الحركة، وهي تنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وهجمات برية، ما أسفر عن سقوط 39006 قتلى على الأقل، معظمهم من المدنيين ولا سيما من النساء والأطفال.

بور-شي/ص ك/