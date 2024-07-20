عشرات القتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة

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قتل 24 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية ليل الجمعة السبت على قطاع غزة، وفق ما أفاد جهاز الدفاع المدني في القطاع الذي يشهد حربا لا هوادة فيها بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من تسعة أشهر.

واعتبرت حماس التي تسبب هجومها على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر في إشعال الحرب، هذه الضربات الليلية بمثابة “رد” إسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبرت فيه أن الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 غير قانوني.

وهو قرار رحّبت به الرئاسة الفلسطينية قائلة إنه “تاريخي” فيما اعتبرته إسرائيل مستندا إلى “أكاذيب”.

من جهته، أكّد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “حيّد عددا من الإرهابيين في مواجهات عدة” في قطاع غزة حيث تسببت الحرب في نزوح أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، ودفعت المنطقة إلى كارثة إنسانية.

وبحسب الدفاع المدني في قطاع غزة، قتل 24 شخصا على الأقل في القصف الإسرائيلي.

وأدت غارة على مخيم النصيرات (وسط) فجر السبت إلى مقتل امرأتين وطفل، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى العودة حيث أُنقذ جنين من بطن أمه التي قضت متأثرة بجروحها.

من جهته، أفاد مستشفى العودة بإصابة أربعة أطفال، بعضهم بترت أطرافه، جراء غارة إسرائيلية بمسيّرة فيما كانوا يلهون على سطح منزلهم في مخيم البريج.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن إحدى الغارات ليل الجمعة السبت “أصابت مبنى شركة +القاهرة+” في دير البلح (وسط قطاع غزة) مؤكدا أنها كانت “جزءا أساسيا من البنى التحتية المستخدمة لتخزين وتحويل مبالغ كبيرة إلى المنظمات الإرهابية في قطاع غزة، فضلا عن القيام بنشاطات إرهابية”.

– “لا علاقة لنا بأي تنظيم” –

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم شنته حماس في إسرائيل في 7 تشرين الاول/اكتوبر وأسفر عن 1195 قتيلا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 42 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردت إسرائيل متوعدة بـ”القضاء” على حماس وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وهجمات برية، ما أسفر عن سقوط 38919 قتيلا معظمهم مدنيون، ولا سيما من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن 71 شخصا على الأقل قتلوا خلال 48 ساعة حتى صباح السبت.

وقال منار أبو سدرة وهو من سكان النصيرات أصيب منزله بقصف إسرائيلي “استيقظنا قرابة الساعة الثالثة والربع صباحًا بعد سقوط صاروخ. نزلنا إلى الطابق السفلي، وقبل نزولنا كان كل هذا الدمار فوق رؤوسنا، ولا علاقة لنا بأي تنظيم. وجدت أن اثنتين من بناتي قد استشهدتا، الحمد لله رب العالمين”.

وأضاف “نزلت إلى الأسفل لأجد أن أربعة من أنسبائي وابن عمي قد استشهدوا أيضا”.

من جهته، أفاد الدفاع المدني السبت بوقوع ضربة في شمال مدينة غزة (شمال) أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وأضاف في وقت لاحق أن ثلاثة أشخاص قتلوا في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصفطاوي في شمال مدينة غزة.

وقال حسن عياد، من سكان مدينة غزة “كنا نائمين آمنين في دورْنا (بيوتنا) كل واحد في بيته، هناك 6 أو 7 شقق (…) فجأة سمعنا صوت انفجار، تضرّرت شققنا، كان كل منا يبحث عن أطفاله وعن جرحى وشهداء”.

– “ليس كافيا” –

فيما تتعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ أشهر رغم جهود الدول الوسيطة، قطر ومصر والولايات المتحدة، لتحقيق ذلك، يتوقّع أن يقوم نتانياهو برحلة إلى واشنطن ويتحدث أمام الكونغرس الأربعاء.

وبحسب البيت الأبيض، يفترض أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن إذا كان الأخير قد تعافى من كوفيد-19.

والجمعة، أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال منتدى في كولورادو (غرب) تصميم بلاده على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

لكن ذلك “ليس كافيا” كما أضاف، مشيرا إلى أنه “من الضروري التأكد من أن لدينا خطة” لفترة ما بعد الحرب “للحكم والأمن والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار”، مؤكدا أنه يعمل عليها “كل يوم”، لا سيما مع “شركاء عرب” وإسرائيل.

وأعادت واشنطن تأكيد تمسكها بحل الدولتين بعدما تبنى البرلمان الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس قرارا يعارض إنشاء دولة فلسطينية تمتد سلطتها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأدت الحرب في غزة إلى تفاقم التوترات الإقليمية، لا سيما على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية حيث يتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل شبه يومي مع إسرائيل التي تتعرّض أيضا لضغوط من المتمردين الحوثيين في اليمن الذين نفذوا هجوما مميتا بطائرة مسيرة في تل أبيب.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام السبت أن “مسيرة معادية استهدفت سيارة رباعية الدفع فارغة، في خراج برج الملوك (…)” في جنوب لبنان، “ما ادى الى إصابة عدد من السوريين بشطايا”.

بدوره، أصدر حزب الله بيانا جاء فيه “رداً على الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك أدخل مجاهدو المقاومة الإسلامية الى جدول النيران مستعمرة دفنا للمرة الأولى وقصفوها بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

بور-انر/الح/ب ق