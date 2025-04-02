عشرات القتلى في قطاع غزة وإسرائيل توسع عملياتها لضمّ مناطق واسعة منه

afp_tickers

7دقائق

أعلنت إسرائيل الأربعاء توسيع عملياتها العسكرية لضمّ “مناطق واسعة” من قطاع غزة الى ما تسميه “المنطقة الأمنية” المحيطة بالقطاع حيث قُتل أكثر من ثلاثين شخصا في عدة غارات استهدفت إحداها مبنى تابعا للأمم المتحدة يؤوي نازحين، وفق الدفاع المدني الفلسطيني.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العملية العسكرية في قطاع غزة “تتوسّع لتدمير الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية وإخلاء المنطقة منهم، ووضع اليد على مناطق واسعة سيتم دمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية”.

وأضاف “أدعو سكان غزة إلى التحرك الآن لطرد حماس وتسليم كل الرهائن”.

وأسفرت ضربات اسرائيلية على القطاع الأربعاء عن مقتل 34 شخصا على الأقل، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة.

وأكد الدفاع المدني مقتل 19 فلسطينيا بينهم تسعة أطفال إثر غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي واستهدفت مبنى يضم عيادة طبية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقاتلين من حركة حماس في هذا المبنى.

كذلك أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بمقتل 15 شخصا على الأقل بينهم أطفال في غارتين إسرائيليتين استهدفتا فجرا منزلين في رفح في الجنوب والنصيرات في وسط القطاع.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إلى سقوط “13 شهيدا وعشرات المصابين جراء قصف طائرات الاحتلال فجر اليوم لمنزل يؤوي نازحين في وسط خان يونس، عدد منهم من الأطفال” فيما سقط “شهيدان آخران إثر استهداف من الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا لمنزل في مخيم النصيرات”.

– “دروع بشرية” –

وسبقت القصف دعوات لإخلاء مناطق واسعة من مدينة رفح على الحدود المصرية ومدينة خان يونس المجاورة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الثلاثاء “لا تترددوا! لا تنصاعوا إلى محاولات حماس منعكم من الإخلاء لتبقوا دروعها البشرية. أخلو المناطق المحددة فورا”.

وتقول إسرائيل إن حماس وجماعات مسلحة أخرى تستخدم المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة الأخرى لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

بعد فشل مفاوضات المرحلة الثانية، استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 آذار/مارس ثم نفذت عمليات توغل بعد هدنة بدأ تطبيقها في 19 كانون الثاني/يناير إثر حرب مدمّرة استمرّت 15 شهرا مع حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

ومنذ استئناف القتال، أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس مقتل 1042 شخصا في الهجمات الإسرائيلية في حصيلة لا تشمل قتلى قصف الأربعاء. وبذلك ترتفع إلى 50399 حصيلة القتلى في القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم دام لحركة حماس على إسرائيل.

والأربعاء، ندّد منتدى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة باستئناف الحرب ووصفه بأنه “مروع”. وقال “عوضا عن تحرير الرهائن بالتوصل لاتفاق ووضع حد للحرب، ترسل الحكومة المزيد من الجنود إلى غزة للقتال في المناطق ذاتها التي سبق أن قاتلت فيها مرارا”.

وأضاف “فسّروا لنا كيف تخدم هذه العملية هدف إعادة الرهائن وكيف تنوون تفادي تعريضهم للخطر”.

وأعلن مساعد وزير الخارجية البريطاني هاميش فالكونر الأربعاء أن المملكة المتحدة “لا تؤيد” توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، معربا عن “قلقه العميق” إزاء استئناف القصف المكثف على القطاع.

وقال فالكونر إن “استمرار القتال وإراقة الدماء ليس في مصلحة أحد. على جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، احترام القانون الإنساني الدولي”.

– “الضغط العسكري” –

وكان كاتس أعلن في 21 آذار/مارس أنه أمر الجيش “بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة”.

وحذّر بأنه “كلما رفضت حماس الإفراج عن الرهائن، خسرت المزيد من الأراضي التي ستضمّها إسرائيل”، متوعدا بـ”الاحتلال الدائم… للمناطق العازلة” داخل القطاع.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء أن ألمانيا تمكنت من إجلاء 19 من رعاياها و14 من أقاربهم من قطاع غزة.

ومنذ الثاني من آذار/مارس، تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني في الاصل من أزمة إنسانية مستفحلة.

وأغلقت بعض الأفران ابوابها بسبب نقص الطحين.

وقال محمود شيخ خليل لوكالة فرانس برس “الوضع صعب، لا يوجد طحين، لا خبز، لا طعام، لا ماء”.

وتسبّب هجوم حماس على إسرائيل بمقتل 1218 شخصا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخلال الهجوم، خُطف 251 شخصا، لا يزال 58 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 34 شخصا توفوا أو قتلوا، بحسب الجيش. بينما أفرج عن آخرين خلال هدنة قصيرة تم تنفيذها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 لمدة أسبوع والهدنة الأخيرة التي استمرت قرابة الشهرين.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد حركة حماس إلى إلقاء السلاح، مؤكدا أنه “سيُسمح لقادتها بمغادرة” قطاع غزة.

وأعلنت حماس وإسرائيل السبت تلقي اقتراح جديد من الدول الوسيطة، مصر وقطر والولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وفي سياق سياسي متوتر في إسرائيل، أثار الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير جدلا جديدا الأربعاء بزيارته الحرم القدسي الشريف في القدس الشرقية المحتلة.

وندّد الأردن والسعودية “باقتحام” المسجد الأقصى، وحركة حماس بما وصفته بأنه “استفزاز وتصعيد خطير”.

دمس/دص-رض-س ح/ص ك