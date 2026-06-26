عشرات المنظمات تحذر من خطر وقوع فظائع في الأبيّض السودانية

afp_tickers

المشاركة

3دقائق

حذّرت نحو أربعين منظمة غير حكومية، بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، من خطر حصول فظائع في مدينة الأبيّض الكبرى في السودان والتي تخشى الأمم المتحدة أن تهاجمها قوّات الدعم السريع في وقت وشيك.

وفي رسالة موجّهة إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، دعت المنظمات الـ38 المجلس التابع للأمم المتحدة إلى “النظر على نحو عاجل في الوضع بالأبيّض وضواحيها” واتّخاذ ما يلزم من تدابير “للحؤول دون وقوع فظائع”.

ودعت المنظمات المجلس إلى مساءلة “الجهات الخارجية التي تدعم الأطراف المتحاربة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة” بغية تجنّب ارتكاب فظائع جديدة.

ومنذ أشهر، تخضع مدينة الأبيّض الواقعة في إقليم كردفان، لحصار قوّات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ نيسان/أبريل 2023.

وأسفر النزاع في السودان الذي دخل عامه الرابع، عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من 12 مليونا، وتسبب بأسوأ أزمة نزوح وجوع في العالم بحسب الأمم المتحدة.

واشتدّت حدّة المعارك في الأشهر الأخيرة في إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية، لا سيما بعد سيطرة قوّات الدعم السريع في تشرين الأول/أكتوبر على الفاشر، آخر معاقل الجيش الرئيسية في غرب دارفور.

ويتنازع الطرفان السيطرة على مدن كردفان الغنية بالموارد.

واتُهمت قوّات الدعم السريع بارتكاب فظائع خلال استيلائها على الفاشر وأفادت بعثة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بوقوع أعمال “إبادة”.

والثلاثاء، دعت سبع دول أوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا، قوّات الدعم السريع إلى وقف زحفها “في الحال”، فيما حذّرت الولايات المتحدة الإثنين من خطر “فظائع على نطاق واسع”.

وأعرب مجلس الأمن الدولي السبت عن مخاوف في هذا الصدد، وحض قوّات الدعم السريع التي تحاصر المنطقة على التراجع.

وجاء في رسالة المنظمات غير الحكومية أنه فيما باتت الأبيّض ومحيطها “أمام خطر هجوم وشيك لقوّات الدعم السريع وحلفائها بعد 18 شهرا من حصار شبه مطبق، وفيما ترد تحذيرات من خطر وقوع فظائع وانتهاكات جديدة في السودان، ينبغي لمجلس حقوق الإنسان أن يعقد نقاشا طارئا خلال جلسته الثانية والستين (الحالية) أو أن ينظم على وجه السرعة جلسة استثنائية” لهذا الغرض.

وشدّدت المنظمات أيضا على ضرورة “مساءلة الجهات الخارحية الأخرى التي تدعم قوّات الدعم السريع أو الأطراف الأخرى في النزاع السوداني، بما فيها القوّات المسلّحة السودانية على الانتهاكات التي ارتكبتها أو سهّلت وقوعها والتي قد يشكّل بعضها جرائم بمقتضى القانون الدولي”.

ابو/م ن/ب ق