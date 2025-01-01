عشرة قتلى على الأقل بينهم قاصران بإطلاق نار داخل مطعم في مونتينيغرو

afp_tickers

2دقائق

أعلن وزير الداخلية في مونتينيغرو مساء الأربعاء أنّ عشرة أشخاص على الأقلّ، بينهم قاصران، قُتلوا برصاص مسلّح أطلق النار داخل مطعم في قرية جنوبي البلاد وتوارى عن الأنظار.

وقال الوزير دانيلو سارانوفيتش للصحافيين إنّ المسلّح “خطف أرواح عشرة أشخاص على الأقلّ، من بينهم قاصران من عائلة فوليتيتش” التي تملك المطعم حيث وقع إطلاق النار في قرية باجيس قرب بلدة سيتينيي (جنوب).

وأوضح الوزير أنّ القاصرين هما ابنا صاحب المطعم الذي قُتل بدوره.

وأضاف أنّ مطلق النار “قتل أيضا أفرادا من أسرته شخصيا”.

ورجّح الوزير أن تكون الفاجعة “نتيجة علاقات مضطربة بين أشخاص”.

وكانت الشرطة أكّدت أنّ إطلاق النار ليس “نتيجة مواجهة بين مجموعات إجرامية منظّمة”.

وليل الأربعاء، أعلنت الشرطة أنّها ما زالت تطارد مطلق النار الذي عرّفت عنه بالحرفين الأولين من اسمه “إيه. ام” (45 عاما).

من جهته، قال رئيس الوزراء ميلوجكو سباييتش لتلفزيون “ار تي سي جي” العام إنّ “مأساة رهيبة صدمتنا جميعا وقعت في قرية باجيس قرب سيتينيي”.

وأعلنت حكومة مونتينيغرو حدادا وطنيا لثلاثة أيام اعتبارا من الخميس بسبب “الحادث المأسوي الذي وقع اليوم في سيتينيي”.

وفي 2022 وفي بلدة سيتينيي نفسها، قتل رجل عشرة من السكان في وضح النهار بينهم طفلان قبل أن يرديه أحد العابرين، بحسب النيابة العامة. ويعتبر هذا الحادث واحدا من الأكثر دموية في تاريخ هذا البلد الصغير في البلقان.

وتعاني مونتنيغرو تفشي الجريمة المنظمة والفساد. وقد وعدت السلطات بالتصدي لهما بضغط من الاتحاد الأوروبي الذي يسعى هذا البلد للانضمام اليه.

ومن النادر أن تشهد هذه الجمهورية البلقانية الصغيرة عمليات إطلاق نار جماعي.

رس/بم