عشرة قتلى في ضربات أوكرانية وروسية متبادلة

قُتل ستة أشخاص الاثنين بضربات أوكرانية على منطقتي بلغورود وبريانسك الحدوديتين في روسيا وفي مناطق خاضعة لسيطرة موسكو، فيما قُتل أربعة أشخاص بهجوم صاروخي روسي على منطقتي خاركيف وكراماتورسك في شرق أوكرانيا.

وقضى أربعة أشخاص، بينهم طفلان، في بلدة غورليفكا الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، وفق ما أعلنت الإدارة المحلية التي عينتها موسكو.

وقال رئيس البلدية إيفان بريخودكو “نتيجة للعدوان المسلح الأوكراني في منطقة كالينينسكي في غورلوفكا، قُتل أربعة مدنيين، من بينهم طفلان ولدا في عامي 2012 و2013″، مستخدما التسمية الروسية للمنطقة.

كما قُتل شخصان صباحا في هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة على منطقتي بريانسك وبيلغورود الحدوديتين غرب روسيا، وفق السلطات المحلية.

كثيرا ما تستهدف أوكرانيا روسيا ردّا على القصف اليومي الذي تتعرّض له منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها في شباط/فبراير 2022.

جاءت ضربات الاثنين غداة قصف روسي استهدف خصوصا كييف، أكدت أوكرانيا أن روسيا استخدمت فيه صواريخ أوريشنيك البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

من جهتها، قالت روسيا إن هجماتها أعقبت ضربات بمسيّرات على مراكز ثقافية في منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا الخاضعة للسيطرة الروسية، أسفرت عن مقتل 21 شخصا وإصابة أكثر من أربعين.

والاثنين، قُتل شخصان في هجوم روسي على مدينة كراماتورسك في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس البلدية أولكسندر غونشارينكو.

كما أعلنت السلطات المحلية في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في هجوم صاروخي روسي.

وأسفر الهجوم على بلدة ديرغاشي عن مقتل رجلين يبلغان 68 و25 عاما، وأدى إلى نقل 17 شخصا إلى المستشفى، وفق ما ذكر الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف الذي قال إنه تم علاج شخصين آخرين في موقع الهجوم.

سيطرت القوات الروسية على مساحات شاسعة من منطقة خاركيف الحدودية عندما غزت البلاد في العام 2022، ولكن تم دحرها بعد أشهر في هجوم مضاد مفاجئ.

تأتي الهجمات في ظل تعثّر المحادثات الرامية بوساطة أميركية إلى إنهاء هذا النزاع، الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

