عشرة قتلى في قصف إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ( وزارة الصحة الفلسطينية)

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء مقتل عشرة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة شبان في بلدة طمون شمال الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان للوزارة “10 شهداء جراء قصف الاحتلال على بلدة طمون قضاء طوباس”.

وكان الهلال الأحمر قد أعلن في حصيلة سابقة مقتل سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

وأوضحت وزارة الصحة أن ثلاثة من المصابين الأربعة توفوا لترتفع حصيلة القتلى إلى عشرة.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن قواته شاركت في “عملية لمكافحة الإرهاب” في منطقة طمون.

وجاء في بيان للجيش أن “طائرة إسرائيلية بتوجيه من مخابرات جهاز الأمن العام (الشاباك) ضربت خلية إرهابية مسلحة في منطقة طمون”.

وأكد محافظ مدينة طوباس الواقعة بلدة طمون ضمن نطاقها، أحمد صالح لفرانس برس أن القصف الإسرائيلي نفذته “مسيّرة إسرائيلية”.

ودانت حركة حماس الهجوم الاسرائيلي في بيان لها.

وقالت “إن جرائم الاحتلال الفاشي المتصاعدة في الضفة الغربية وسياسته المستمرة في الاغتيالات ضد مقاومينا الأبطال والمجاهدين… هي تأكيد جديد على النهج الإجرامي للاحتلال ضد شعبنا ومحاولة فاشلة لكسر مقاومتنا الشجاعة”.

يشنّ الجيش الإسرائيلي بين الفينة والأخرى هجمات على أهداف فلسطينية في شمال الضفة الغربية، وأعلن أكثر من مرة أنه يسعى إلى ملاحقة “إرهابيين” يخططون لتنفيذ هجمات على أهداف اسرائيلية.

وتصاعدت أعمال العنف في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والتي أشعلت فتيل هجوم إسرائيلي مدمر على غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت قوات إسرائيلية أو مستوطنون ما لا يقل عن 873 فلسطينيا، بينهم العديد من المسلحين، في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة.

وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية، قتل ما لا يقل عن 29 إسرائيليا في هجمات فلسطينية أو خلال غارات عسكرية إسرائيلية في المنطقة في الفترة نفسها.

ح ع/ود