عشرة ملايين طفل في غرب أفريقيا ووسطها محرومون من التعليم بسبب الفيضانات (منظمة)

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حذّرت منظمة “سيف ذا تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال) الثلاثاء من أنّ عشرة ملايين طفل محرومون من التعليم في غرب أفريقيا ووسطها بسبب الفيضانات الضخمة التي اجتاحت المنطقة.

ودعت المنظمة الإنسانية الجهات المانحة إلى مدّ يد العون للسكّان المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.

وطالبت المنظمة غير الحكومية في بيان بتقديم بدائل عاجلة للأطفال المحرومين من المدارس والعمل على تعزيز حماية المؤسسات التعليمية من الظواهر المناخية المتطرفة في المستقبل.

وأوضحت أنّ “الأمطار غير المسبوقة التي هطلت على نيجيريا ومالي والنيجر وجمهورية الكونغو الديموقراطية أدّت إلى تفاقم الأزمة في قطاع التعليم، حيث هناك مدارس تضرّرت أو دمّرت، ومدارس احتلّتها أسر نازحة، ومدارس أصبحت الأسر بعيدة عنها”.

وأضاف البيان أنّ الفيضانات شرّدت حوالي مليون شخص.

ولفتت “أنقذوا الأطفال” إلى أنّ العشرة ملايين طفل المحرومين حاليا من التعليم بسبب هذه الفيضانات يضافون إلى أكثر من 36 مليون طفل محرومين من الدراسة بسبب الحروب أو الفقر في بلدانهم، بما في ذلك أكثر من 21 مليون طفل في نيجيريا لوحدها، مستندة في ذلك إلى أرقام اليونسكو.

ومنذ بداية موسم الأمطار، هطلت أمطار غزيرة على مناطق واسعة في غرب أفريقيا ووسطها، مما تسبّب بحدوث فيضانات وسيول خلّفت مئات القتلى وشرّدت مئات الآلاف في تشاد ونيجيريا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وغينيا والكاميرون.

وألحقت هذه الأمطار أضرارا بملايين الأشخاص، وتسببت في خسائر جسيمة في البنى التحتية والمحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية، وزادت من مخاطر الإصابة بأمراض معدية وفاقمت انعدام الأمن الغذائي.

لال/بم