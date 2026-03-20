عضو بمجلس الاحتياطي الفدرالي يحذر من مخاطر حرب الشرق الأوسط على التضخم

عبر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر الجمعة عن قلقه إزاء انعكاسات حرب الشرق الأوسط على التضخم نتيجة إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة.

وكان والر، الذي أعلن منذ العام الماضي تأييده لخفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف تتعلق بسوق العمل، قد غيّر رأيه خلال الأسبوعين الماضيين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، وذلك بسبب مخاوفه من التضخم.

وقال لشبكة سي إن بي سي الأميركية الجمعة “منذ إغلاق مضيق هرمز، يبدو أن أمد الصراع سيطول، وستبقى أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول”.

وأضاف “هذا يشير إلى أن التضخم بات مصدر قلق أكبر مما كنت أتصور”.

وأيد والر في وقت سابق من هذا الأسبوع قرار الاحتياطي الفدرالي إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير. وفي حديثه مع سي إن بي سي قال إنه رغم اعتباره التضخم مصدر قلق، إلا أنه لا يدعم في الوقت الراهن رفع أسعار الفائدة.

