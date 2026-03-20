The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

عضو بمجلس الاحتياطي الفدرالي يحذر من مخاطر حرب الشرق الأوسط على التضخم

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

عبر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر الجمعة عن قلقه إزاء انعكاسات حرب الشرق الأوسط على التضخم نتيجة إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة. 

وكان والر، الذي أعلن منذ العام الماضي تأييده لخفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف تتعلق بسوق العمل، قد غيّر رأيه خلال الأسبوعين الماضيين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، وذلك بسبب مخاوفه من التضخم. 

وقال لشبكة سي إن بي سي الأميركية الجمعة “منذ إغلاق مضيق هرمز، يبدو أن أمد الصراع سيطول، وستبقى أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول”. 

وأضاف “هذا يشير إلى أن التضخم بات مصدر قلق أكبر مما كنت أتصور”. 

وأيد والر في وقت سابق من هذا الأسبوع قرار الاحتياطي الفدرالي إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير. وفي حديثه مع سي إن بي سي قال إنه رغم اعتباره التضخم مصدر قلق، إلا أنه لا يدعم في الوقت الراهن رفع أسعار الفائدة.

اها/غد/ب ق

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

