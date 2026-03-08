The Swiss voice in the world since 1935
عضو في مجلس الخبراء: اسم خامنئي سيبقى بوصفه زعيما لإيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 8 مارس آذَار (رويترز) – قال عضو في مجلس خبراء القيادة في إيران اليوم الأحد إن اسم خامنئي سيبقى بوصفه زعيما لإيران، وأضاف أن الزعيم الجديد تم اختياره بالفعل وسيعلنه مسؤولون قريبا.

وأضاف في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية رسمية “بأغلبية الأصوات، الشخص الذي سيواصل مسيرة الإمام الخميني ومسيرة الشهيد الإمام خامنئي تسنى اختياره. سيظل اسم خامنئي. تم الإدلاء بالأصوات وسيعلن الأمر قريبا”.

(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

