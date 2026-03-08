عضو في مجلس الخبراء: اسم خامنئي سيبقى بوصفه زعيما لإيران
دبي 8 مارس آذَار (رويترز) – قال عضو في مجلس خبراء القيادة في إيران اليوم الأحد إن اسم خامنئي سيبقى بوصفه زعيما لإيران، وأضاف أن الزعيم الجديد تم اختياره بالفعل وسيعلنه مسؤولون قريبا.
وأضاف في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية رسمية “بأغلبية الأصوات، الشخص الذي سيواصل مسيرة الإمام الخميني ومسيرة الشهيد الإمام خامنئي تسنى اختياره. سيظل اسم خامنئي. تم الإدلاء بالأصوات وسيعلن الأمر قريبا”.
