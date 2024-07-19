عطل معلوماتيّ ضخم يشلّ العديد من شركات عبر العالم

afp_tickers

6دقائق

شلّ عطل معلوماتيّ ضخم الجمعة العديد من الشركات عبر العالم، فيما أعلنت مجموعة مايكروسوفت العملاقة الأميركية للتكنولوجيا التي طالتها البلبلة أنها تتخذ “إجراءات للتخفيف” من وطأة الاضطرابات إلى حين تسوية المشكلة.

وبين الطائرات المتوقفة على المدارج وصفوف الانتظار الطويلة في المطارات ومشاكل الاتصال التي تواجهها قناة إيه بي سي الأسترالية وبلبلة بورصة لندن، يتزايد بشكل متسارع عدد الشركات التي تفيد عن أعطال أو اضطرابات.

وفي إشعار تحت عنوان “تدهور الخدمة”، أفادت مايكروسوفت أن المستخدمين “قد لا يتمكنون من الوصول إلى تطبيقات وخدمات مختلفة لمايكروسوفت 365”.

ولم تحدد الشركة بشكل واضح المسؤولية عن هذا العطل، لكنها أكدت أنها تنشط “للتعامل مع هذا الحدث كأولوية كبرى وبصورة طارئة مع الاستمرار في معالجة الوطأة المتواصلة على تطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي تدهورت خدمتها”.

وأفادت وكالة “أنسي” الفرنسية للأمن السيبراني أن “لا دليل يشير إلى أن العطل أتى نتيجة هجوم إلكتروني” موضحة أن “الفرق مجندة بالكامل لتحديد المؤسسات المتأثرة في فرنسا ودعمها ولِتحديد .. مصدر هذا العطل”.

وقال أوليغ غوروخوفسكي مؤسس مصرف “مونوبنك” الرقمي الاوكراني إن العطل “على ارتباط بتفاعل بين برنامج كراودسترايك المضاد للفيروسات ونظام ويندوز”.

وأعلنت عدة مطارات أنها تأثرت بالعطل ولا سيما مطارات زوريخ وبرلين وسخيبول في أمستردام وجميع مطارات إسبانيا، فيما أفادت عدة شركات طيران عن مشكلات تواجهها، ولاسيما شركات دلتا ويونايتد وأميريكان إيرلاينز الأميركية، وإير فرانس وراين إير الإيرلندية وثلاث شركات هندية.

وأعلن متحدث باسم مطار برلين استئناف الملاحة جزئيا عند الظهر، بعدما أفيد سابقا عن “تأخير في عمليات التسجيل”.

من جانبها، أعلنت شركة كاي إل إم الهولندية تعليق “القسم الأكبر من عملياتها” بسبب العطل المعلوماتي الذي “يجعل من المستحيل إدارة الرحلات”.

– بلبلة في مستشفيات هولندية –

وأفادت شركة أيينا المشغلة للمطارات الإسبانية، الأولى في العالم من حيث عدد الركاب، في منشور على إكس عن “تأخير” محتمل في الرحلات مشيرة إلى أن هذا “الحادث الفني العالمي يؤثر بصورة رئيسية على نقاط التسجيل والمعلومات للركاب”.

وبانتظار إصلاح العطل، أعلنت الشركة أنها تنفذ بعض العمليات “بواسطة أنظمة يدوية”، على غرار ما اعلنت ايضا شركة “سبايس جيت” الهندية للرحلات المخفضة الأسعار والتي تنفذ عمليات التسجيل والصعود إلى الطائرات يدويا.

وأوردت وكالة “برس تراست أوف إنديا” أن الركاب “عالقين” في منطقة غوا الساحلية السياحية، بسبب مشكلة فنية تطال عمليات التسجيل.

من جانبها، نصحت شركة راين إير “جميع الركاب بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد رحلاتهم المغادرة”.

وفي مطار بوفيه الفرنسي الذي تستخدمه شركتا راين إير وويز إير للرحلات المخفضة الأسعار، تسير الرحلات بصورة اعتيادية بحسب بيانات الإقلاع والهبوط الآنية على الإنترنت.

وفي هولندا، أفادت عدة مستشفيات أن العطل طالها وأدى إلى إغلاق قسم للطوارئ وتأجيل عمليات جراحية.

كذلك أعلنت أكبر شركة بريطانية مشغلة للسكك الحديد عن “عمليات إلغاء محتملة في اللحظة الأخيرة” بسبب تعذر وصول الشركات إلى بعض الأنظمة الخاصة بقيادة القطارات.

وجاء في رسالة شركة غوفيا تيمسلينك ريلواي (GTR) أن العطل “يطال أيضا أنظمة أساسية أخرى ولا سيما منصات المعلومات الآنية للعملاء” داعية الركاب إلى الاستعلام قبل التوجه إلى المحطات.

وتراجعت البورصات العالمية الجمعة في ظل أجواء من الضبابية الاقتصادية والسياسية في مواقع مختلفة من العالم، إنما أيضا تحت وطأة القلق نتيجة العطل الذي منع مؤشرات بورصتي لندن وميلانو من إعلان معدلات التغيير في بياناتها في التوقيت الاعتيادي عند افتتاح المداولات في الساعة 7,00 ت غ، ولم تبدأ بعرض أسعار الأسهم إلا بتأخير عشرين دقيقة.

غير أن بورصة لندن لا تزال تسجل اضطرابات بحسب مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني وجاء فيها أن “خدمة المعلومات تواجه حاليا مشكلة فنية عالمية على ارتباط بطرف ثالث، ما يمنع نشر المعلومات”.

بور-غلي/دص/غد