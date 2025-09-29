The Swiss voice in the world since 1935
عقد الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في تشرين الأول/أكتوبر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تعقد الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في بكين لمناقشة توجّه البلاد في السنوات الخمس المقبلة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الاثنين.

وذكرت “شينخوا” أن الجلسة ستعقد بين 20 و23 تشرين الأول/أكتوبر بحضور أبرز المسؤولين الصينيين، وستناقش خلالها الخطة الخمسية الخامسة عشرة التي ستحدد الأهداف الرئيسية للسنوات الخمس المقبلة اعتبارا من العام 2026.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تواجه الصين ضغوطا تجارية من الولايات المتحدة وتباطؤ النمو وضعف الاستهلاك المحلي وانخفاض معدل المواليد.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ في نيسان/أبريل الماضي بحسب “شينخوا”، إن الخطة الخمسية المقبلة يفترض أن “تركز على هدف تحقيق التحديث الاشتراكي، بهدف بناء دولة عظيمة وتعزيز التجديد الوطني”.

ووصل معدل البطالة بين الشباب إلى 21% في آب/أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ استئناف نشر هذه الإحصاءات العام الماضي بموجب طريقة حساب معدّلة.

وفي الوقت نفسه، سجّل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أبطأ وتيرة لهما في حوالى عام، وفقا للبيانات الرسمية.

تجكس/الح/لين

