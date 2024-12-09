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عقوبات أمريكية تستهدف مسؤولا بجماعة الحوثي اليمنية

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واشنطن (رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين عن سلسلة من العقوبات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والتي استهدفت أفرادا من عدة دول بما في ذلك مسؤول في جماعة الحوثي اليمنية.

وقالت الوزارة إنها أدرجت عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي وتلك المنظمة على قوائم الإرهاب بسبب التورط في عمليات تعذيب.

وفرضت الوزارة أيضا قيودا على تأشيرات الدخول على سبعة أفراد متهمين بتقويض السلام والأمن في الضفة الغربية.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى أي من الأفراد المذكورين للتعليق على العقوبات التي شملت شخصيات من عدة دول أخرى.

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