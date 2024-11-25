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عقوبات بريطانية على 30 سفينة اضافية تابعة للاسطول “الشبح” الروسي

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أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من “الأسطول الشبح” الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي من خلال التحايل على القيود الغربية المفروضة منذ غزو أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات تستهدف الآن 73 سفينة، مؤكدة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 39 سفينة والاتحاد الأوروبي على 19.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال اجتماع مع نظرائه في مجموعة السبع قرب روما “أعلن هذا الصباح عن أكبر حزمة عقوبات على الأسطول الروسي الشبح. وهذا يؤكد التزام المملكة المتحدة في دعم أوكرانيا”.

وقال البيان إن نصف السفن الخاضعة للعقوبات الأخيرة نقلت أكثر من 4,3 مليار دولار (4,1 مليار يورو) من النفط والمنتجات النفطية خلال العام المنصرم.

وجاء في البيان أن “عائدات النفط مصدر تمويل رئيسي لحرب الكرملين غير الشرعية في أوكرانيا”.

بحسب المصدر نفسه، فإن ناقلتي النفط اللتين تم حجزهما ترفعان علم الغابون وهندوراس.

كما أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات على شركتي تأمين روسيتين.

بحسب البيان وقعت 46 دولة والاتحاد الأوروبي على الدعوة للتحرك ضد “الأسطول الشبح” التي أطلقتها لندن في تموز/يوليو خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي عقدت في إنكلترا.

والأسطول الذي يضم 600 سفينة ينقل نحو 1,7 مليون برميل من النفط يوميا، وفق تقديرات لندن في تموز/يوليو.

الم/ليل/ص ك

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