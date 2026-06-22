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علاج كلب يودي بصاحبه إلى المحكمة في أبوظبي

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قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بإلزام صاحب كلب بدفع 8746 درهما (2281 دولارا) لعيادة بيطرية، بدل فحوص وإجراءات علاجية وعملية جراحية خضع لها الحيوان، وفق ما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” الاثنين.

وأكدت المحكمة أن المدعى عليه لم يثبت سداده المبلغ موضوع الدعوى التي أقامتها العيادة، بعدما امتنع عن دفع فاتورة تحمل توقيعه.

وألزمت المحكمة المدعى عليه كذلك بدفع فائدة قانونية بنسبة 12 في المئة من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل، إضافة إلى المصروفات القضائية.

هت

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية